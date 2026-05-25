Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ UBND tỉnh

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là phương thức lãnh đạo quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn KTGS với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ động nắm tình hình cơ sở

Đối với Đảng bộ UBND tỉnh, công tác KTGS càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Đảng bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung ương. Sau hợp nhất, Đảng bộ UBND tỉnh có 53 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với phạm vi quản lý rộng, số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn, nhiều lĩnh vực chuyên môn phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

Điều đó đòi hỏi công tác KTGS phải được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả nhằm bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác KTGS, ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành đầy đủ các quy chế, chương trình, kế hoạch công tác KTGS toàn khóa và hằng năm. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy UBND tỉnh chủ động tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy, quy chế phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc; xây dựng chương trình KTGS nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Đồng thời, phân công cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Đoàn công tác của Đảng ủy UBND tỉnh làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Vĩnh Phúc để nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ đã kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; gắn KTGS với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực. Nội dung KTGS tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, kê khai tài sản, thu nhập, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Một trong những kết quả nổi bật thời gian qua là cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình cơ sở, tăng cường giám sát thường xuyên nhằm phát hiện từ sớm, từ xa những biểu hiện vi phạm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa. Việc phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực công tác được thực hiện nghiêm túc; chế độ thông tin, báo cáo, theo dõi tình hình tổ chức đảng và đảng viên từng bước đi vào nền nếp. Qua đó, nhiều hạn chế, thiếu sót được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vi phạm lớn.

Giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Trong năm 2025, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng trực thuộc về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; xây dựng chương trình KTGS nhiệm kỳ và hằng năm. Đồng thời, kiểm tra tài chính đảng, việc thu, nộp và quản lý đảng phí đối với 3 tổ chức đảng. Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS tại cơ sở.

Bước sang quý I năm 2026, công tác KTGS tiếp tục được triển khai đồng bộ và có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý. Qua giám sát cho thấy các tổ chức đảng đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên; cán bộ, đảng viên cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng. Từ sau khi thành lập đến nay, Đảng bộ UBND tỉnh đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm, trong đó có các trường hợp bị khai trừ do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm.

Đoàn giám sát của Đảng ủy UBND tỉnh giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đảng ủy Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Quý I năm 2026, UBKT Đảng ủy UBND tỉnh đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khai trừ; đồng thời xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên có vi phạm liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu và việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Việc xử lý kỷ luật được thực hiện khách quan, công minh, đúng người, đúng vi phạm, bảo đảm tính giáo dục, răn đe và giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của cấp ủy và UBKT các cấp trong thực hiện chủ trương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và đảng viên cũng được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Từ tháng 7/2025 đến hết quý I/2026, Cơ quan UBKT Đảng ủy đã tiếp nhận, tham mưu xử lý nhiều đơn thư của công dân theo đúng quy định. Việc tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư được thực hiện chặt chẽ, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài, giữ vững ổn định tình hình nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS; việc xây dựng chương trình KTGS và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở một số đơn vị còn chậm; chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở chưa đồng đều; việc phát hiện dấu hiệu vi phạm từ sớm ở một số nơi còn hạn chế. Những tồn tại trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là do một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác KTGS; một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế về kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ.

Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản tư duy, phương thức KTGS và kỷ luật Đảng theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm, kiểm soát quyền lực ngay từ cơ sở. Bám sát tinh thần này, trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác KTGS; tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; chú trọng kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lan Phương

(Đảng ủy UBND tỉnh)