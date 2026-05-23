Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy

Đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ cấp ủy viên nói riêng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Do đó, ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy, để họ thực sự là hạt nhân lãnh đạo hiệu quả tại các tổ chức cơ sở đảng.

Chi ủy chi bộ Tiểu khu 4, Đảng bộ xã Cao Phong họp bàn chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ.

Trung tuần tháng 5, chúng tôi về xã Kim Bôi, đúng vào thời điểm diễn ra Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2026. Đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị Kim Bôi cho biết: Lớp tập huấn gồm 108 học viên là các đồng chí Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở thuộc Đảng bộ xã Kim Bôi và xã Mường Động. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa và cập nhật tình hình thời sự. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn mới.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 9.374 cấp ủy cơ sở. Trong đó, trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 24%, đại học và cao đẳng chiếm 72%, tuy nhiên vẫn còn 1% cấp ủy cơ sở có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo, chủ yếu ở các chi bộ khu dân cư. Về trình độ lý luận chính trị, số người có trình độ cao cấp và cử nhân chiếm 21%, trong khi vẫn còn 20% chỉ có trình độ lý luận chính trị sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo. Trước thực tế trên, vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở đang được các Đảng bộ chú trọng.

Hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên cơ sở được triển khai đồng bộ, bài bản, gắn với yêu cầu thực tiễn. Nội dung tập trung vào các kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ, xây dựng nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, xử lý tình huống ở cơ sở. Từ sau khi hợp nhất tỉnh đến nay, toàn tỉnh đã cử 1.331 đồng chí đi đào tạo lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp 320; trung cấp 1.011); nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở được mở với 4.178 học viên tham gia (nghiệp vụ xây dựng Đảng 978 học viên, nghiệp vụ đoàn thể chính trị 217 học viên, quản lý nhà nước 430 học viên...). Nhờ đó, tỷ lệ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị ngày càng được nâng lên, nhận thức chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cấp ủy viên được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cấp ủy cơ sở được các cấp ủy quan tâm thực hiện theo hướng chủ động, có tầm nhìn, bảo đảm tính kế thừa, phát triển. Việc rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch đảm bảo đúng quy định, gắn với đánh giá cán bộ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ ở địa bàn khó khăn. Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, các cấp ủy đã kịp thời bố trí, sắp xếp đội ngũ cấp ủy viên cơ bản phù hợp với năng lực, sở trường, bảo đảm ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, công tác điều động, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở được chú trọng, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND (trước thời điểm 1/7/2025) và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận được triển khai nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Đến nay, tỷ lệ bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND đạt 97,3%; tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đạt 18,8%; kiêm trưởng ban công tác mặt trận đạt 10,8%.

Công tác xây dựng, tạo nguồn cán bộ cho cấp ủy cơ sở đã được triển khai đồng bộ với phát triển đảng viên, chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay từ cơ sở. Tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên ngày càng được nâng lên, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt 96,97%; nhiều địa phương đã đạt 100%, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng ở cơ sở, tăng cường hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Dương Liễu