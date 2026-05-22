Nền tảng tư tưởng của Đảng - Động lực phát triển Phú Thọ trong kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ trên mặt trận lý luận mà đang được khẳng định bằng chính thực tiễn phát triển của đất nước. Tại Phú Thọ, việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành chương trình, hành động thực tiễn đã và đang tạo ra động lực mới cho sự phát triển toàn diện, khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân Đất Tổ vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Kỳ 1: Phú Thọ kiến tạo mô hình phát triển mới

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia chính là một dấu mốc lịch sử, thể hiện bước phát triển tầm cao mới trong tư duy lý luận của Đảng ta trước những yêu cầu khắt khe của thời đại số. Đối với Phú Thọ, việc cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 57 hoàn toàn không đơn thuần là động thái thực hiện một chủ trương lớn của Trung ương mang tính hành chính, mà đó thực sự là một quá trình dày công kiến tạo mô hình phát triển mới dựa trên nền tảng cốt lõi là tri thức, hệ thống dữ liệu, công nghệ hiện đại và yếu tố trung tâm là con người.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Khê hướng dẫn người dân lấy số thứ tự theo danh mục.

Đổi mới tư duy quản trị

Sau quá trình sáp nhập, không gian phát triển của Phú Thọ mở rộng càng đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản trị hiện đại, khả năng liên thông dữ liệu đồng bộ, tái cấu trúc toàn diện mô hình tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, khái niệm về “cải cách” đã được hiện thực hóa thành một không gian làm việc hiện đại, minh bạch, với tốc độ xử lý nhanh gọn, tiệm cận đến tiêu chuẩn “không giấy tờ”.

Không còn cảnh xếp hàng mệt mỏi hay quy trình rườm rà, người dân hiện nay chỉ cần thực hiện thao tác vuốt chạm đơn giản trên màn hình điện thoại thông minh để lấy số thứ tự, tra cứu tiến độ hồ sơ, ký số xác thực và nhận kết quả trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Diện ở khu Thành Công, phường Thanh Miếu phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, khi đi làm giấy tờ chứng thực phải đi lại mấy lần, chờ đợi mất thời gian. Giờ chỉ cần quét mã QR là có đầy đủ hướng dẫn, nhiều thủ tục có thể nộp trực tuyến nên thuận tiện hơn”.

Sự thay đổi bám sát nhất với nhu cầu thiết thực hằng ngày của người dân đã trực tiếp kiến tạo nên hình ảnh một chính quyền phục vụ, minh bạch và liêm chính. Sự hài lòng của người dân lúc này chính là “lá chắn thép” kiên cố bảo vệ uy tín của bộ máy công quyền, đập tan mọi luận điệu bôi nhọ tính ưu việt của chế độ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính.

Trao đổi về vấn đề này ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Hữu Nhu - Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu khẳng định: “Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi tư duy quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Vì vậy, địa phương luôn xác định người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số, đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng số để mọi người đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ các tiện ích công nghệ. Khi lãnh đạo quyết liệt, hệ thống chính trị cùng vào cuộc thì mọi việc chuyển biến rất nhanh”.

Đoàn Thanh niên xã Tân Sơn đã tổ chức các phiên phát sóng trực tiếp nhằm quảng bá và tiêu thụ nông sản bản địa trên nền tảng mạng xã hội.

Ở một góc độ khác, lực lượng thanh niên cơ sở cũng đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò tiên phong trong cách mạng số. Cụ thể như Đoàn Thanh niên xã Tân Sơn đã tổ chức các phiên phát sóng trực tiếp nhằm quảng bá và tiêu thụ nông sản bản địa trên nền tảng mạng xã hội. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động thương mại, mà còn cho thấy khả năng làm chủ phương thức sản xuất, kinh doanh mới của thế hệ trẻ. Từ chiếc điện thoại thông minh bé nhỏ, chuyển đổi số đã biến thành một đòn bẩy chiến lược mang tính cách mạng để nông dân tự tin tiếp cận thị trường rộng lớn.

Những chuyển động này bắt nguồn từ tư duy hoạch định chiến lược của tỉnh: Kiên định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm của tăng trưởng. Đến nay, toàn tỉnh có 178 cơ quan cam kết thực hiện gần 400 nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Quy mô kinh tế số hiện chiếm khoảng 22,7% GRDP, đưa địa phương vững bước vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước. Hạ tầng viễn thông được ưu tiên đầu tư với hàng ngàn trạm phát sóng phủ kín khu dân cư, khu công nghiệp. Những con số mang tính định lượng này không chỉ minh chứng cho sự phát triển và đổi mới của tỉnh mà còn thành quả kết tinh của “ý Đảng, lòng dân” thời hội nhập.

Khơi dậy niềm tin trong kỷ nguyên số

Song song với những cơ hội bứt phá to lớn, không gian mạng hiện nay cũng đang trở thành một mặt trận tư tưởng ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Các thế lực thù địch, những phần tử phản động liên tục lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng công nghệ số nhằm mục đích xuyên tạc trắng trợn các chủ trương đúng đắn của Đảng.

Chúng cố tình bôi nhọ, phủ nhận những thành tựu đổi mới to lớn, ra sức kích động tâm lý hoài nghi, gieo rắc sự cực đoan trong dư luận xã hội. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chúng tìm mọi cách tạo ra sự đối lập giả tạo giữa mục tiêu phát triển kinh tế và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Do đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc dùng lý luận để phản bác các luận điệu sai trái, mà cốt lõi là phải khẳng định tính đúng đắn bằng chính thực tiễn bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội.

Chính nhờ có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và xuyên suốt của tổ chức Đảng mới có thể kiến tạo ra năng lực tổ chức vĩ đại, đủ sức huy động mọi nguồn lực to lớn. Khả năng kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số trên quy mô toàn tỉnh, những thành quả kinh tế thiết thực mang lại ấm no cho người dân là những minh chứng sắc bén nhất đập tan sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tiêu biểu như trong lĩnh vực nông nghiệp số, khi các sản phẩm bản địa được bảo hộ sở hữu trí tuệ, giá trị không chỉ nằm ở cái tên mà bộc lộ rõ ràng trong hiệu quả kinh tế. Khảo sát tại các làng nghề truyền thống, sản phẩm sau khi được cấp nhãn hiệu tập thể có thể gia tăng giá trị từ 15% đến 20%.

Ông Nguyễn Tuấn Oanh, Giám đốc HTX nông nghiệp Hùng Xuyên (xã Chí Đám) cho biết: “Việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và áp dụng tem truy xuất nguồn gốc đã giúp sản phẩm bưởi khẳng định uy tín, mở rộng thị trường và giữ được giá bán ổn định”.

Nhờ công nghệ số, năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh được nâng cao, kiểm soát hiệu quả nguồn gốc sản phẩm, hạn chế tình trạng giả mạo thương hiệu.

Sản phẩm bưởi của HTX Nông nghiệp Hùng Xuyên (xã Chí Đám) được áp dụng tem truy xuất nguồn gốc đã giúp sản phẩm khẳng định uy tín, mở rộng thị trường.

Hiện nay, Phú Thọ đang từng bước hoàn thiện toàn bộ hệ sinh thái hỗ trợ khai thác tài sản trí tuệ trên không gian số. Việc ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ như mã QR, tem thông minh, và đặc biệt là cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ được tích hợp sâu với hệ thống dữ liệu quốc gia đã minh bạch hóa thị trường.

Công cụ này tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đồng thời nâng tầm năng lực quản lý của các cơ quan chức năng, trực tiếp góp phần vinh danh, nâng tầm thương hiệu Đất Tổ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh định hướng chiến lược: “Phát triển tài sản trí tuệ không chỉ là bảo vệ thành quả sáng tạo mà còn là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và nâng cao giá trị sản phẩm. Trọng tâm thời gian tới là tăng cường quản lý sau cấp bằng, gắn bảo hộ với khai thác thương mại và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

Điểm sáng được ghi nhận là hệ thống chính trị Phú Thọ không coi chuyển đổi số là nhiệm vụ độc quyền của cơ quan nhà nước, mà đã và đang biến nó trở thành một phong trào cách mạng rộng lớn của toàn xã hội. Trong kỷ nguyên số đầy biến động, sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt buộc phải được thực hiện bằng một tư duy hoàn toàn mới, một phương thức mới và một ngôn ngữ truyền tải mới.

Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào cách thức tuyên truyền một chiều khô khan, mà phải lấy chính thực tiễn phát triển phồn vinh làm cơ sở thuyết phục sắc bén nhất. Phải lấy hiệu quả thiết thực trong việc phục vụ Nhân dân làm thước đo chân lý; lấy khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường làm điểm hội tụ để gắn kết niềm tin xã hội.

Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tin mãnh liệt vào trí tuệ con người Việt Nam, vào sức mạnh vô địch của nền tảng tư tưởng mà Đảng đã dày công vun đắp. Mỗi bước tiến vượt bậc về công nghệ, mỗi mô hình sáng tạo mang lại ấm no hạnh phúc chính là một bằng chứng thép, một pháo đài kiên cố nhất đập tan mọi mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch.

(Kỳ II: “Lá chắn mềm” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng)

Hương Giang - Hạnh Thúy