Giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Văn Miếu, Khả Cửu, Yên Sơn

Sáng 22/5, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Văn Miếu, Khả Cửu và Yên Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu kết luận buổi giám sát.

Các nội dung giám sát gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương với mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Văn Miếu, Khả Cửu, Yên Sơn đã triển khai nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa bằng các chương trình hành động phù hợp thực tiễn. Vai trò người đứng đầu được phát huy, công tác phân cấp thực hiện đúng quy định. Các địa phương tập trung khai thác thế mạnh cây trồng chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với văn hóa. Năm 2025, thu ngân sách các xã đạt khá; thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng/người; chuyển đổi số, khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị một số nội dung: điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án chậm tiến độ; phân bổ ngân sách triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư hạ tầng giao thông liên xã, phục vụ sản xuất nông nghiệp; bổ sung biên chế, thu hút cán bộ chuyên môn và nâng mức hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư...

Lãnh đạo xã Yên Sơn báo cáo tình hình thực hiện các chuyên đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Văn Miếu, Khả Cửu, Yên Sơn trong việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, nhất là các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương và của tỉnh; rà soát, bổ sung các chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu các xã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, lựa chọn đúng hướng đi, ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc địa phương; không chạy theo thu hút đầu tư bằng mọi giá.

Quang cảnh buổi giám sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, các xã cần xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ để Đoàn tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn sẽ tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Duy Thành