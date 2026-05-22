Giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Đám, Thanh Ba, Quảng Yên

Sáng 22/5, Đoàn giám sát số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Đám, Thanh Ba, Quảng Yên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đoàn đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo Chương trình hành động số 08 của Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi phát biểu, làm rõ một số nội dung tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã báo cáo, giải trình làm rõ, cụ thể những khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất phương án giải quyết dứt điểm những vướng mắc.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành Nguyễn Chí Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy các xã trong việc quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Đảng vào điều kiện thực tế địa phương.

Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục rà soát, tự củng cố bộ máy hiện có, nghiên cứu bổ sung, tháo gỡ những vị trí, nhiệm vụ còn hổng, còn thiếu cán bộ. Việc thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ lộ trình” và có lộ trình thời gian thực hiện cụ thể.

Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm, thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống Nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về các kiến nghị, đề xuất của các xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đề nghị thành viên Đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lê Hoàng