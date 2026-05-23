Nền tảng tư tưởng của Đảng - Động lực phát triển Phú Thọ trong kỷ nguyên số:

Kỳ 2: “Lá chắn mềm” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giáo dục không chỉ giữ vai trò truyền thụ tri thức mà còn trở thành một trong những mặt trận quan trọng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt trong kỷ nguyên số, khi thông tin đa chiều, phức tạp và khó kiểm chứng lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng, giáo dục càng khẳng định vị thế là “lá chắn mềm” nhưng bền vững, góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, nhân cách và niềm tin xã hội cho thế hệ trẻ.

Giữ gìn nền tảng tư tưởng từ gốc rễ

100% cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có kỹ năng số cơ bản, sử dụng thành thạo các nền tảng số phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

Trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, giáo dục không chỉ đơn thuần là hoạt động dạy và học mà còn là lực lượng quan trọng tham gia vào quá trình xây dựng, củng cố và lan tỏa hệ giá trị tích cực trong xã hội. Đây chính là “mặt trận gốc rễ”, nơi hình thành tư duy, niềm tin và lý tưởng sống của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng lĩnh vực giáo dục để thực hiện các hoạt động xuyên tạc, chống phá. Chúng thường bóp méo chủ trương đổi mới giáo dục, thổi phồng những khó khăn, hạn chế của ngành nhằm kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn trong xã hội; từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nguy hiểm hơn, một số luận điệu còn cố tình tạo ra sự đối lập giữa giáo dục hiện đại với giáo dục lý tưởng cách mạng; giữa hội nhập quốc tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những quan điểm sai trái, phiến diện, đi ngược lại thực tiễn phát triển của nền giáo dục Việt Nam.

Bước vào thời đại số, giáo dục đứng trước những yêu cầu đổi mới chưa từng có. Không chỉ đổi mới về phương pháp dạy học, giáo dục còn phải thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng.

Trước yêu cầu phát triển mới, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đưa giáo dục trở thành một trong những trụ cột phát triển của tỉnh.

Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại, toàn diện, hội nhập; trong đó chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đầu tư cơ sở vật chất được xem là những khâu đột phá. Việc xây dựng kho học liệu số dùng chung; triển khai hồ sơ điện tử và từng bước ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy là những bước đi quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục toàn cầu.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong quá trình triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và của tỉnh về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Sở đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương rà soát thực trạng trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất; từ đó tham mưu nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Tỉnh Phú Thọ hiện có gần 2.000 cơ sở giáo dục với hệ thống trường lớp phủ rộng khắp từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định với tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt mức cao, trên 99%.

Đặc biệt, giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật khi Phú Thọ nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với hàng trăm giải thưởng mỗi năm. Ở bậc THPT, em Phan Tuấn Dũng, lớp 12 chuyên Vật lý, được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO); em Đinh Xuân Phúc, lớp 12 chuyên Hóa học, được chọn tham dự Olympic Hóa học quốc tế (IChO). Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong định hướng phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại và hội nhập.

Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa được đầu tư phòng học STEM hiện đại, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực học sinh.

Theo thầy giáo Nguyễn Thế Lượng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa: Nghị quyết số 24-NQ/TU đã tạo thêm động lực để các nhà trường mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp truyền đạt, khai thác hiệu quả các nền tảng số trong dạy học; đồng thời chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM nhằm giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và kỹ năng thực hành.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Cô và trò Trường Tiểu học Hưng Hóa, xã Tam Nông tích cực ứng dụng công nghệ trong dạy và học.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực giáo dục không phải bằng những khẩu hiệu đơn thuần mà phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày. Đó có thể là sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy của người thầy; là môi trường học đường an toàn, nhân văn; là sự đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ.

Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải chú trọng hình thành kỹ năng sống, kỹ năng số, tư duy phản biện và trách nhiệm công dân. Một giờ học lịch sử hấp dẫn, một bài học đạo đức hay một hoạt động trải nghiệm sáng tạo đều có thể trở thành phương tiện hiệu quả để giáo dục lý tưởng, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng nền giáo dục hiện đại không thể tách rời nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chính sự chuyển mình toàn diện ấy đã biến giáo dục hiện đại trở thành công cụ hữu hiệu để củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và nâng cao khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Khi mỗi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh; khi mỗi giáo viên trở thành người truyền cảm hứng, thì giáo dục thực sự trở thành “lá chắn mềm” vững chắc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc rễ - chính là con người.

Giáo dục trong kỷ nguyên số không chỉ là động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn là “lá chắn mềm” quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tiễn phát triển giáo dục tại Phú Thọ và trên cả nước đã chứng minh vai trò to lớn của giáo dục trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần củng cố niềm tin xã hội và định hướng phát triển bền vững đất nước.

Một trong những nội dung có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Tại Trường Đại học Hùng Vương, công tác phát triển Đảng trong sinh viên đã đạt nhiều kết quả tích cực với 176 sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là con số biết nói, thể hiện hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong nhà trường.

Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương chia sẻ rằng, thông qua các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các mô hình “Sinh viên 5 tốt”, “Lý luận trẻ”, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đó chính là quá trình xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - những công dân có tri thức hiện đại nhưng vẫn giữ vững lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tác động vào giới trẻ thông qua mạng xã hội, việc xây dựng lớp đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự nhạy bén với công nghệ, làm chủ không gian số của những thanh niên cộng sản trẻ tuổi chính là vũ khí sắc bén nhất để vô hiệu hóa mọi âm mưu thù địch.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục, sự nghiệp giáo dục và đào tạo chắc chắn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, đồng thời giữ vững vai trò nền tảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hương Giang - Hạnh Thúy