Nền tảng tư tưởng của Đảng - Động lực phát triển Phú Thọ trong kỷ nguyên số

Kỳ 3: Xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng

Không gian mạng đã và đang trở thành một mặt trận tư tưởng mới vô cùng khốc liệt, nơi ranh giới giữa thật và giả mạo nhiều khi bị xóa nhòa. Trong bối cảnh phức tạp ấy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuyệt đối không thể chỉ duy trì bằng những phương thức tuyên truyền truyền thống một chiều, mà cần phải gắn chặt với tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng năng lực số toàn diện cho toàn dân. Tại Phú Thọ, quá trình triển khai chuyển đổi số đang từng bước tạo ra một nền tảng đặc biệt quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng, chủ động đập tan mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”

Cán bộ xã Vạn Xuân hướng dẫn người dân khu 22 sử dụng hệ thống văn bản trên máy tính.

Điểm nhấn nổi bật, mang tính đột phá trong chiến lược số hóa của địa phương chính là phong trào “Bình dân học vụ số”, một cách làm sáng tạo, giàu ý nghĩa chính trị và nhân văn trong thời đại mới. Nếu như hơn 80 năm về trước, phong trào “Bình dân học vụ” đã góp phần xóa nạn mù chữ, mở đường cho ánh sáng cách mạng, thì hôm nay, “Bình dân học vụ số” hướng tới mục tiêu thiết thực là xóa mù công nghệ, giúp mọi tầng lớp Nhân dân tiếp cận và làm chủ môi trường số. Ý nghĩa cốt lõi của phong trào này không chỉ nằm ở việc hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ đơn thuần, mà sâu xa hơn là hình thành một sức đề kháng số vững chắc trước các luồng thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, mỗi người dân vừa là một chủ thể tiếp nhận thông tin thụ động, nhưng cũng có thể vô tình trở thành người lan truyền thông tin. Khi bị thiếu hụt kỹ năng số, người dùng rất dễ bị tác động, thao túng tâm lý bởi những luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động cực đoan của các thế lực phản động.

Ngược lại, một công dân khi được trang bị kỹ năng số tốt sẽ biết tự kiểm chứng thông tin, nhận diện chính xác tin giả và sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và làm chủ công nghệ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quán triệt tầm nhìn chiến lược vĩ mô đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã tiên phong biến các chủ trương thành hành động thực tiễn sắc bén. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc nâng cao kỹ năng công nghệ không chỉ phục vụ chuyên môn mà trực tiếp hình thành tư duy số, văn hóa số và ý thức trách nhiệm chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

Khi hệ thống tri thức số được cắm rễ sâu vào nhận thức, đó là phương thức thiết thực nhất, trực diện nhất để quần chúng tham gia bảo vệ Đảng. Hiện nay, hàng vạn cán bộ, nhà giáo trên toàn tỉnh đang dần làm chủ các nền tảng công nghệ hiện đại. Những hệ thống học trực tuyến thông minh, hệ sinh thái học liệu số không chỉ nâng tầm chất lượng giáo dục, mà còn tạo ra một không gian mạng nội bộ trong sạch, an toàn tuyệt đối, ngăn chặn hiệu quả mọi mưu đồ chính trị đen tối xâm nhập học đường.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại Trường Tiểu học Hưng Hóa.

Tại Trường Tiểu học Hưng Hóa, xã Tam Nông việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đã trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều tiết học được thiết kế sinh động với video minh họa trực quan, bài giảng điện tử sắc nét và công cụ tương tác trực tuyến hấp dẫn, tạo ra niềm hứng thú học tập mạnh mẽ cho học sinh.

Cô giáo Hà Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ rằng nhà trường luôn xác định việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên chính là khâu then chốt của quá trình chuyển đổi số giáo dục. Khi người giáo viên hoàn toàn làm chủ công nghệ, học sinh sẽ được tiếp cận với một môi trường học tập hiện đại hơn, đồng thời qua đó hình thành kỹ năng tự học, kỹ năng khai thác thông tin chọn lọc và biết cách sử dụng Internet an toàn.

Phong trào Bình dân học vụ số còn đang lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cộng đồng. Khi nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các nền tảng số phục vụ thiết thực cho đời sống. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên, những trí thức trẻ về các vùng sâu, vùng xa, tận tình cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đồng bào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin chính thống của Đảng đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của thời đại.

Chủ động đẩy lùi luận điệu xuyên tạc

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, hiệu quả mang lại từ thực tiễn luôn có sức thuyết phục to lớn hơn mọi lời tuyên truyền suông. Một nền hành chính số phục vụ dân minh bạch hơn, một môi trường giáo dục số tiên tiến, hiện đại hơn hay một dịch vụ công vận hành thuận tiện hơn chính là những bằng chứng thép khẳng định tính đúng đắn tuyệt đối của chủ trương chuyển đổi số mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt triển khai.

Tuy nhiên, song hành cùng với vô vàn cơ hội bứt phá, không gian mạng cũng đồng thời đặt ra những thách thức vô cùng khó khăn. Các thế lực chống phá, phản động thường xuyên lợi dụng những hạn chế khách quan trong quá trình chuyển đổi số như sự cố lộ lọt dữ liệu, khoảng cách số chưa đồng đều giữa các vùng miền hay một vài bất cập nhỏ trong dịch vụ công để ác ý bóp méo bản chất của chủ trương, cố tình gây tâm lý hoài nghi trong toàn xã hội.

Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được gắn chặt với việc không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị số, khẩn trương hoàn thiện thể chế số và bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng. Đồng thời, hệ thống chính trị cần phải tập trung xây dựng một lực lượng dân vận số, tuyên giáo số nhạy bén, bao gồm đội ngũ cán bộ, đảng viên và những công dân số có đủ năng lực, bản lĩnh tham gia đấu tranh trực diện trên không gian mạng. Lực lượng nòng cốt này phải hội tụ đủ trí tuệ để bóc trần mọi vỏ bọc tinh vi của các luận điệu chống phá.

Cô và trò Trường Mầm non Xuân Lũng với ứng dụng công nghệ số.

Tại các địa phương, việc trang bị tư duy phản biện sắc bén cho toàn dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên được chú trọng thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điển hình là Làng Dòng xã Xuân Lũng, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện nâng cấp hạ tầng thiết bị, mà là một cuộc cách mạng định hình nhân cách công dân số. Theo đó, trường mầm non phát triển hệ thống học liệu số, ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc và giáo dục trẻ; trường tiểu học ứng dụng công nghệ vào quản trị bài giảng, và trường trung học cơ sở thiết lập môi trường dữ liệu số đồng bộ.

Thầy giáo Chử Khắc Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Lũng cho biết: Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, mà đang hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục số đồng bộ, trong đó hệ thống dữ liệu số và học liệu số phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: “Thực tế cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên và người dân chưa chủ động phản bác thông tin sai trái, chủ yếu do thiếu kỹ năng số và chưa quen với truyền thông mới. Trong khi đó, các thế lực xấu lại rất thành thạo việc lợi dụng mạng xã hội và AI để tạo hiệu ứng giả. Vì vậy, yêu cầu cấp bách là hệ thống chính trị phải đổi mới tuyên truyền theo hướng bám sát cơ sở, gần dân hơn, phản ứng linh hoạt hơn và giàu tính tương tác hơn".

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi mỗi người dân đều được trang bị đầy đủ tri thức số, kỹ năng số và trách nhiệm số, đó cũng chính là lúc thế trận lòng dân được củng cố vững chắc, bất khả xâm phạm nhất trên không gian mạng; trở thành một sức mạnh đặc biệt quan trọng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ vững niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Hương Giang - Hạnh Thúy