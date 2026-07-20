Nguyệt Đức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Nguyệt Đức đã sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống...

Đường vào thôn Xuân Đài khang trang sạch - đẹp.

Linh hoạt, sát thực, quyết liệt

Sau sáp nhập từ 4 xã Nguyệt Đức, Trung Hà, Văn Tiến, Trung Kiên thành xã Nguyệt Đức mới có diện tích 19km2, dân số hơn 34,1 nghìn người, phân bố ở 12 thôn dân cư. Toàn Đảng bộ có 31 chi bộ với hơn 1.500 đảng viên. Xã mới có thuận lợi cả 4 xã cũ đều đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Thực hiện mục tiêu đề ra đến năm 2030: Thu ngân sách xã đạt hơn 85 tỷ đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 250 tỷ đồng; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 0,5%; 90% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 50% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 100 triệu đồng/năm; toàn xã có 90% số hộ và khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện đại...

Đảng ủy xã đã nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên; tổ chức quán triệt nghị quyết, các văn kiện đến cán bộ chủ chốt và cán bộ phụ trách đoàn thể, quần chúng. Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp linh hoạt, mang tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội, nhất là các giải pháp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Quán triệt thực hiện 5 rõ “rõ nhiệm vụ tập thể, rõ nhiệm vụ cá nhân, rõ công việc cụ thể, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả công việc”. Từng nhiệm vụ được giao cụ thể về tiến độ, thời gian; có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Một trong những nội dung quan trọng, nổi bật của địa phương là tiếp tục triển khai các dự án đầu tư công về xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xuân Đài mới Phạm Quang Ngọc cho biết: Sau hội nghị quán triệt và được giao nhiệm vụ cụ thể của Đảng ủy xã về việc vận động bà con trong thôn duy trì và nâng cao các tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu, 100% đường làng, ngõ xóm trải nhựa, đêm có điện thắp sáng, có camera an ninh lắp đầu xóm, phần lớn các tuyến đường trồng hoa, vẽ tranh tường, mặt đường được quét dọn thường xuyên đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, trong thôn không có hộ nghèo, hộ giàu và khá đạt trên 60%; đặc biệt, thực hiện chủ trương tinh gọn, sáp nhập 3 thôn Xuân Gia Phúc, Phố Lồ, Xuân Đài thành thôn Xuân Đài mới, hiện có 675 hộ, hơn 2.900 nhân khẩu. Dù mới sáp nhập nhưng Nhân dân đoàn kết, vui vẻ, giữ gìn vệ sinh xóm ngõ, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đường đô thị xã Nguyệt Đức, đoạn kết nối thôn Gia Phúc đi đường liên xã Nguyệt Đức - Văn Tiến sạch đẹp được Nhân dân ủng hộ tích cực như gia đình ông Phạm Quang Lâm ủng hộ hơn 80 triệu đồng đền bù đất để nắn đường đi cho rộng và thẳng; ông Phạm Ngọc Tuấn ủng hộ sơn kẻ đường, sơn nhà văn hóa, ông Phạm Quang Cự, Phạm Quang Tiệp... trong xây dựng thôn dân cư NTM kiểu.

Ông Phạm Thanh Tùng, 77 tuổi, thôn Xuân Đài chia sẻ: "Phấn khởi trước sự đổi mới và phát triển của quê hương, chúng tôi tích cực vận động nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đời sống mới văn minh”.

Giải pháp phát triển nhanh, bền vững

Với các giải pháp linh hoạt, quyết liệt, toàn diện, năm 2025, Đảng ủy xã đã ban hành 1.019 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực (10 quy chế, 18 nghị quyết, 6 quy định, 43 kế hoạch, 9 chương trình...). Đồng thời tổ chức 19 hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy; 10 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã để cho ý kiến về các nội dung, chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương. Nhờ đó, năm 2025 các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt: Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 3.669,8 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 9% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 86,4 tỷ đồng; giá trị sản xuất đạt 107,4 triệu đồng/người.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Đức Kiều Như Khắc cho biết: Với phương châm hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đổi mới mạnh mẽ, sát yêu cầu thực tiễn, năng động, linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và bố trí mọi nguồn lực tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt 10,6% so với cùng kỳ năm 2025; thu ngân sách Nhà nước đạt 71% dự toán tỉnh giao và HĐND xã giao; giải ngân vốn đầu tư công thực hiện đạt 49,7 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch vốn tỉnh giao... Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt cao.

Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh, hoàn thiện quy hoạch khu công nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với ứng dụng công nghệ cao, trong đó tập trung đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng dụng công nghệ cao, tạo ra hàng hóa chất lượng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, tạo sự hài lòng, tin tưởng và đồng thuận trong cộng đồng... Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo từng giai đoạn và xây dựng xã NTM kiểu mẫu hiện đại

Xuân Hùng