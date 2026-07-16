Tỉnh táo trước tin đồn

Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin, mạng xã hội trở thành không gian kết nối rộng mở nhưng cũng là nơi thông tin thật - giả đan xen, khó kiểm chứng. Lợi dụng tốc độ lan truyền nhanh và tâm lý hiếu kỳ của một bộ phận người dùng, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị liên tục tung ra các thông tin sai lệch, xuyên tạc nhằm gây nhiễu loạn dư luận.

Ma trận tin đồn và cách nhận diện

Đáng chú ý, các đối tượng tập trung vào hai vấn đề nhạy cảm là công tác cán bộ và việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước. Trong bối cảnh đó, việc tỉnh táo trước tin đồn không chỉ là lời khuyến cáo mà còn là yêu cầu quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định về nhiệm vụ công tác cán bộ tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý: Tinh thần chung là không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người thật sự có đạo đức, có tài. Tập thể, cá nhân giới thiệu cán bộ phải chịu trách nhiệm về chính trị, về chất lượng nguồn giới thiệu. Nếu để che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, làm đẹp hồ sơ, nể nang cục bộ, phải xem xét trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.

( Ảnh minh họa)

Trong mọi giai đoạn cách mạng, công tác cán bộ luôn được Đảng xác định là "then chốt của then chốt", quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Chính vì vậy, đây cũng là lĩnh vực mà các thế lực chống phá thường xuyên hướng tới. Hiện nay, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Thay vì bịa đặt trắng trợn, chúng thường sử dụng chiêu thức "lẫn thật với giả", dựa trên một vài thông tin có thật về điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ rồi suy diễn, cắt ghép, thêm thắt các tình tiết không có căn cứ để tạo cảm giác "đáng tin".

Dễ nhận thấy, các tin đồn thường quy chụp công tác nhân sự là cuộc “đấu đá nội bộ”, “tranh giành quyền lực” hay “thanh trừng phe cánh”. Khi Đảng kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm, chúng cố tình bóp méo bản chất, xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành sự “hạ bệ lẫn nhau”. Đối với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, chúng lại rêu rao đây là biểu hiện của “khủng hoảng hệ thống”, gây mất ổn định xã hội.

Mục tiêu cuối cùng của các luận điệu này là làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; gieo rắc tâm lý hoài nghi, dao động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ bài học nhãn tiền đến những minh chứng cụ thể tại Phú Thọ

Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không ít tin đồn ác ý đã bị bác bỏ bằng chính kết quả khách quan. Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng hoặc mỗi đợt kiện toàn nhân sự, trên không gian mạng thường xuất hiện những danh sách được gắn mác “nguồn tin mật”, “tin nội bộ”, dự đoán về các vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mọi quyết định nhân sự đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, qua đó bác bỏ các thông tin suy diễn, thiếu căn cứ.

Không chỉ ở Trung ương, các địa phương cũng trở thành mục tiêu của các đối tượng tung tin thất thiệt, nhất là trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Với phương châm "tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất", chúng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực chất, hiệu quả; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên mặt trận tư tưởng, để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có sức đề kháng trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá".

Tại Phú Thọ, trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt. Một số tài khoản ẩn danh tung tin việc sáp nhập địa phương là do “áp lực từ trên”, “làm mất bản sắc văn hóa vùng miền”; hoặc xuyên tạc công tác cán bộ sau sáp nhập đã được “sắp đặt sẵn”, “ưu ái người thân, người nhà lãnh đạo”, “cán bộ dôi dư sẽ bị đẩy ra ngoài”. Thậm chí, có những thông tin cố tình bịa đặt về tình trạng “mất đoàn kết nội bộ” giữa lãnh đạo các địa phương.

( Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thực tế công tác cán bộ tại Phú Thọ đã chứng minh điều ngược lại. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và công tác cán bộ một cách bài bản, thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, lấy sự ổn định tư tưởng của cán bộ và Nhân dân làm nền tảng. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ tại các đơn vị mới được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn, năng lực, uy tín và quá trình công tác; công tác giải quyết chế độ đối với cán bộ dôi dư được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Sự ổn định trong tổ chức bộ máy và hoạt động của các địa phương sau sáp nhập là minh chứng rõ nét, bác bỏ những thông tin xuyên tạc, thiếu căn cứ trên không gian mạng.

Thanh lọc tin đồn từ nhận diện đúng

Tin đồn vẫn tồn tại do nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý hiếu kỳ, thiếu kiểm chứng thông tin của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội. Không ít trường hợp vô tình chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về công tác cán bộ, nhân sự mà không nhận thức hết hậu quả.

Để không bị cuốn vào “ma trận” thông tin giả, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần xây dựng cho mình “bộ lọc” thông tin. Trước hết, cần tin tưởng vào các nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ của Đảng. Hiện nay, công tác cán bộ ngày càng được hoàn thiện với cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ; mọi quyết định đều được ban hành theo quy định, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất kỳ cá nhân nào.

Bên cạnh đó, cần chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống. Khi xuất hiện thông tin gây chú ý liên quan đến công tác nhân sự hoặc sắp xếp tổ chức bộ máy, người dân cần kiểm chứng thông tin qua các cơ quan báo chí chính thống như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan báo Đảng địa phương như Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Fanpage Tự hào Đất Tổ, Cọ Xanh... Nếu chưa có thông tin chính thức, cần thận trọng, không chia sẻ, bình luận hay phát tán.

Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia môi trường số. Việc phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng không chỉ trái với chuẩn mực đạo đức mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có Luật An ninh mạng và các quy định liên quan.

Cùng với sự chủ động của mỗi người dân, vai trò của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc công khai, minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời sẽ là giải pháp hiệu quả để hạn chế tin đồn. Khi các chủ trương, chính sách, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin đồn sẽ không còn môi trường để tồn tại.

Song song với đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tung tin bịa đặt, xuyên tạc, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Sự tỉnh táo trước mỗi thông tin, thái độ cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin chính là “lá chắn” hiệu quả góp phần củng cố niềm tin xã hội, giữ vững ổn định chính trị và tạo đồng thuận để đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

Minh Tự