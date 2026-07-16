Đảng ủy UBND tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

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Sáng 16/7, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tham gia tập huấn, các đại biểu là cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở được quán triệt một số điểm mới trong quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và của UBND tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gắn với nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Hội nghị cũng phổ biến, hướng dẫn công tác cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, dành nhiều thời gian để trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên trong tình hình mới; tham mưu sắp xếp tổ chức Đảng, kiện toàn nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trong các đảng bộ cơ sở...
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu nắm chắc các nội dung và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Văn Hải
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