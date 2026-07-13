Động lực mới ở Xuân Lãng

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Xuân Lãng đã chứng minh sự vững vàng trong quản trị, tạo đồng thuận trong lòng dân và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ truyền thống văn hóa, cách mạng, Xuân Lãng đang viết tiếp chương mới, tạo đà trên hành trình trở thành đô thị công nghiệp kiểu mẫu.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Lãng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Sau sáp nhập, xã Xuân Lãng có diện tích gần 30km2, gồm 35 thôn với hơn 48.000 nhân khẩu. Đây là bài toán quản trị đầy thách thức, song, với truyền thống cách mạng, Đảng bộ xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy vận hành thông suốt. Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Ngay từ những ngày đầu sáp nhập, cả hệ thống chính trị đã vận hành ổn định. Chúng tôi chú trọng nguyên tắc "6 rõ": Rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Điều này giúp khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở, đảm bảo thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân thông suốt.

Thực tiễn cho thấy, việc phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận 11.429 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 92,23%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn đạt 81,7%. Chia sẻ về sự thay đổi này, đồng chí Kiều Văn Thành - Bí thư Chi bộ thôn Độc Lập phấn khởi: “Người dân rất đồng tình, ủng hộ chủ trương đổi mới. Dù bộ máy thay đổi nhưng việc phục vụ Nhân dân vẫn kịp thời, không gián đoạn. Đặc biệt, việc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử giúp thông tin đến đảng viên nhanh hơn, sinh hoạt nền nếp và chất lượng hơn”.

Đảng ủy xã cũng đổi mới quyết liệt phương thức lãnh đạo. Trong nửa đầu năm 2026, Đảng ủy tổ chức 47 hội nghị, ban hành 747 văn bản chỉ đạo. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã giảm đáng kể văn bản giấy, hơn 85% cuộc họp hiện nay thực hiện khai thác tài liệu qua mã QR, minh chứng cho sự nhạy bén trong cải cách.

Không chỉ chú trọng xây dựng Đảng, Xuân Lãng còn tập trung tạo động lực phát triển kinh tế bền vững. Nghị quyết của Đảng ủy được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Tại làng nghề mộc Thanh Lãng, xã hỗ trợ mặt bằng sản xuất tập trung, giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm môi trường. Anh Nguyễn Văn Quyền - Chủ xưởng mộc tại làng nghề Thanh Lãng chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của xã trong công tác quy hoạch mặt bằng, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, cơ sở của tôi cũng như nhiều hộ sản xuất đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô. Tinh thần đồng hành của chính quyền đã thực sự khơi dậy tiềm năng sản xuất của làng nghề”.

Tại vùng đất Tân Phong và Phú Xuân cũ, những cánh đồng lúa kém hiệu quả đã được “thay áo mới” bằng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Việc thực hiện Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp được triển khai bài bản, với việc đăng ký gieo trồng giống lúa chất lượng cao và duy trì mô hình tưới tiết kiệm trên 285ha.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách của Xuân Lãng đạt gần 630 tỷ đồng (bằng 240% dự toán giao) là minh chứng cho sự quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo. Bên cạnh đó, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch các khu công nghiệp trọng điểm như Nam Bình Xuyên, Bình Xuyên - Yên Lạc I, II, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Song song với kinh tế, Xuân Lãng chú trọng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Toàn xã hiện có 22 di tích được xếp hạng, nhiều công trình được tu bổ theo hướng xã hội hóa. Việc bảo tồn di sản gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giúp địa phương giữ được nét đặc trưng làng quê Bắc Bộ. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy tối đa, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,59%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Lãng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Sự kết tinh sức mạnh “ý Đảng - lòng dân” chính là “chìa khóa” để Xuân Lãng vững bước, khẳng định vị thế và khát vọng trên hành trình trở thành đô thị công nghiệp kiểu mẫu, văn minh.

Ngọc Thắng