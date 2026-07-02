Ươm những “hạt giống đỏ” ở Mường Vang

Trong căn nhà sàn - nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn Chạo Nạc, xã Mường Vang, không gian buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi gần gũi. Trên phông đỏ nổi bật là cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 quần chúng ưu tú lần lượt tiến lên trước bục danh dự. Giữa những ánh mắt dõi theo của 51 đảng viên trong chi bộ, quần chúng ưu tú Bùi Quốc Việt (SN 2007) chỉnh lại cổ áo, giơ cao cánh tay phải đọc lời tuyên thệ. Đó là ngày đặc biệt nhất của tuổi 19.

Từ những cuộc họp chi bộ thôn, những “hạt giống đỏ” từ cơ sở được lựa chọn, bồi dưỡng để kết nạp Đảng.

Lời thề thiêng liêng dưới mái nhà sàn

Bùi Quốc Việt là đảng viên trẻ nhất được Chi bộ thôn Chạo Nạc kết nạp trong đợt đầu năm 2026 cùng với Bùi Văn Thè (SN 1986) và Bùi Thị Hiên (SN 1988). Sau buổi lễ, Việt chia sẻ vừa vui, vừa tự hào nhưng cũng không khỏi hồi hộp. “Đó không chỉ là một nghi thức mà là lời hứa với chính mình sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với niềm tin của chi bộ và bà con trong xóm” - đảng viên Việt cho biết.

Ít ai biết rằng, để có được lễ kết nạp ấy là cả một hành trình bền bỉ của Chi bộ thôn Chạo Nạc trong việc tìm nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Theo đồng chí Bùi Văn Khiểm, Bí thư Chi bộ thôn Chạo Nạc, sau khi sáp nhập thôn Quàn và thôn Chạo Nạc thành thôn Chạo Nạc mới từ ngày 1/7, chi bộ có 51 đảng viên. “Có thời điểm nhiều năm liền chi bộ không kết nạp được đảng viên nào. Thanh niên đi làm ăn xa, người ở lại ít, thậm chí có người còn không nhận thức được vào Đảng để làm gì”, đồng chí Khiểm nhớ lại.

Không nóng vội, chi ủy chi bộ chọn cách kiên trì gặp gỡ từng thanh niên trong các buổi làm đường, vệ sinh môi trường hay sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ rằng người đảng viên không có đặc quyền, chỉ có trách nhiệm nhiều hơn với thôn xóm. Với những quần chúng chưa sẵn sàng, chi bộ giao các phần việc vừa sức như tham gia tổ tự quản, hỗ trợ hoạt động đoàn thể, ngày công xây dựng nông thôn mới, phối hợp vận động bà con thực hiện chủ trương của địa phương.

Qua từng việc cụ thể, chi bộ theo dõi, nhận xét, động viên để họ trưởng thành dần. Chính sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả. Đầu năm 2026, Chi bộ Chạo Nạc kết nạp thêm 3 đảng viên - điều mà nhiều năm trước chính các đảng viên trong chi bộ cũng không dám nghĩ tới.

Từ những nhân tố tích cực, Chi bộ xóm Thung đã kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Câu chuyện ở Chạo Nạc cũng là hình ảnh thu nhỏ của nhiều chi bộ khu dân cư trên địa bàn xã Mường Vang.

Tại thôn Cốc, đồng chí Bùi Thị Diễm, Bí thư Chi bộ cũng từng nhiều lần trăn trở khi nhiều năm liền chi bộ không kết nạp được đảng viên mới. “Nguồn thanh niên tại chỗ ngày càng ít. Các em học xong đều đi làm xa hoặc xuất khẩu lao động. Nếu chỉ chờ quần chúng tự đăng ký phấn đấu vào Đảng thì rất khó có nguồn” - đồng chí Diễm chia sẻ.

Từ năm 2022 đến nay, năm nào Chi bộ thôn Cốc cũng kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thôn kết nạp 2 quần chúng ưu tú là Bùi Đức Duy (SN 1982) và Bùi Anh Tuấn (SN 2004). Theo đồng chí Diễm, điều đáng quý không nằm ở số lượng mà ở sự trưởng thành của từng quần chúng từ phong trào, trong đó Bùi Đức Duy là một ví dụ.

Trước khi vào Đảng, Duy là Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Nông dân xóm, đồng thời là dân quân cơ động của xã. Từ vận động hội viên phát triển kinh tế, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai đến những ngày làm đường, chỉnh trang thôn hay hỗ trợ hộ khó khăn..., việc gì anh cũng xung phong nhận trước. Chính sự gần dân, nói đi đôi với làm đã tạo nên uy tín để chi bộ tin tưởng giới thiệu kết nạp Đảng.

Để mỗi hạt giống đỏ bén rễ

Thực tế ở Chạo Nạc, Cốc và nhiều thôn khác của xã Mường Vang cho thấy, phát triển đảng viên ở thôn không đơn thuần là hoàn thiện hồ sơ hay đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, mà là cả quá trình phát hiện, bồi dưỡng và thử thách quần chúng ưu tú trong thực tiễn. Trong điều kiện hiện nay, việc tạo nguồn ở nông thôn ngày càng khó. Thanh niên phần lớn học tập, làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động; số ở lại địa phương không nhiều. Một bộ phận còn e ngại tham gia công tác xã hội hoặc chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc phấn đấu vào Đảng. Vì vậy, nhiều bí thư chi bộ ở Mường Vang đã chủ động lắng nghe tâm tư, giao việc, tạo môi trường rèn luyện để quần chúng trưởng thành từ chính các phong trào ở cơ sở.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, trực tiếp chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn phá triển đảng viên.

Đồng chí Bùi Văn Tuyến - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mường Vang cho rằng, điều đáng quý không chỉ là số lượng đảng viên mới được kết nạp mà còn ở chất lượng nguồn phát triển đảng viên. Mỗi đảng viên mới đều trưởng thành từ thực tiễn phong trào, được Nhân dân ghi nhận và tổ chức đảng tin tưởng lựa chọn. Đó mới là nền tảng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Từ kết quả bồi dưỡng, trong 6 tháng đầu năm 2026 Chi bộ xóm Rậm Kẻng đã kết nạp được 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Từ thực tiễn ấy, Đảng ủy xã Mường Vang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách địa bàn, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các tổ chức đoàn thể thường xuyên rà soát đoàn viên, hội viên ưu tú, giới thiệu quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đồng thời coi kết quả phát triển đảng viên là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và cán bộ hàng năm.

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Bí thư Đảng ủy xã Mường Vang khẳng định: "Chúng tôi xác định phát triển đảng viên không phải để hoàn thành chỉ tiêu mà nhằm xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm với cộng đồng và được rèn luyện từ thực tiễn. Mỗi đảng viên mới là kết quả của cả quá trình tạo nguồn, bồi dưỡng và thử thách, vì vậy các chi bộ phải làm chắc từng khâu, coi trọng chất lượng hơn số lượng".

Thông qua phong trào thi đua, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chủ động phát hiện nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu vào Đảng.

Nhờ những giải pháp đó, công tác phát triển đảng viên của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, Đảng bộ xã kết nạp 31 đảng viên; cử 53 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 6 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp 37 đảng viên, vượt chỉ tiêu 35 tỉnh giao cả năm, xếp thứ 4/152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời cử 22 quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cho những năm tiếp theo.

Từ những chuyển động ở cơ sở, Đảng ủy xã Mường Vang đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ để công tác phát triển đảng viên đi vào nền nếp.

Từ lời tuyên thệ dưới mái nhà sàn của Bùi Quốc Việt đến sự trưởng thành của Bùi Đức Duy và nhiều quần chúng ưu tú khác. Có thể thấy mỗi đảng viên mới đều là kết quả của sự kiên trì tạo nguồn từ cơ sở và tinh thần phấn đấu không ngừng của mỗi người. Những “hạt giống đỏ” sẽ tiếp tục bén rễ, đơm chồi, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Mường Vang ngày càng vững mạnh.

Mạnh Hùng