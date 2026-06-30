“Tự do” không phải giấy phép gây rối

Ngay sau khi cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thủy (58 tuổi, trú xã Tân Châu) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, trên trang Fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số trang mạng phản động khác như thoibao.de, Chân Trời Mới Media, Nhật Ký Yêu Nước... đã đăng tải những bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật. Chúng cố tình biến một vụ án hình sự thành câu chuyện “đàn áp người dân”, “trả thù người phản đối dự án”, “bịt miệng dân nghèo”... nhằm đánh lạc hướng dư luận và tạo ra cái gọi là “vấn đề nhân quyền” ở Việt Nam.

Nhiều năm nay, mọi người đã quá quen thuộc với việc mỗi khi cơ quan chức năng xử lý đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự xã hội, các tổ chức chống phá lại lập tức kích hoạt “màn diễn” quen thuộc: Đánh tráo bản chất vụ việc, biến người vi phạm thành “nạn nhân”, biến hành vi phạm tội thành “đấu tranh vì dân chủ”, từ đó kích động tâm lý chống đối và tạo sức ép từ bên ngoài. Tuy nhiên, sự thật không thể bị bóp méo bằng những luận điệu xuyên tạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi UBND tỉnh Nghệ An quyết định dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang và cơ sở hỏa táng tại khu vực núi Cao Sơn từ tháng 2/2026, một số đối tượng vẫn tiếp tục lợi dụng tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân để kích động tụ tập đông người, dựng lán gác, barie trái phép, chốt chặn các tuyến đường, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, chữa cháy rừng và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Thủy giữ vai trò cầm đầu trong các hoạt động này. Không chỉ vậy, bị can còn bị cáo buộc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, kích động người dân chống đối chính quyền và cản trở hoạt động của các cơ quan chức năng.

Như vậy, vụ việc hoàn toàn không phải là câu chuyện “bày tỏ quan điểm” hay “thực hiện quyền tự do ngôn luận” như các đối tượng chống phá cố tình ngụy biện. Đây là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kéo dài trong thời gian dài, được cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng vẫn cố tình tái diễn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thủy. Ảnh: Công an Nghệ An

Cần khẳng định rằng, Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền hội họp, quyền khiếu nại, tố cáo và nhiều quyền tự do dân chủ khác của công dân. Tuy nhiên, cũng như ở bất kỳ quốc gia văn minh nào trên thế giới, mọi quyền tự do đều phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Không có bất kỳ nền dân chủ nào cho phép một cá nhân lấy danh nghĩa “tự do” để tung tin sai sự thật, kích động đám đông, cản trở hoạt động của cơ quan công quyền, dựng rào chắn trái phép trên đường giao thông hoặc gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Tự do không đồng nghĩa với vô pháp. Dân chủ càng không phải là “tấm bình phong” để che đậy những hành vi chống phá có chủ đích. Chính vì vậy, việc khởi tố, điều tra đối với Lê Thị Thủy không phải là hành động nhằm “bịt miệng người dân” như các thế lực chống phá rêu rao, mà là quá trình thực thi pháp luật bình thường đối với một cá nhân bị nghi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều đáng nói hơn là ngay khi vụ án được khởi tố, các tổ chức phản động ở nước ngoài lập tức tung ra hàng loạt bài viết với nội dung gần như giống hệt nhau. Chúng không quan tâm đến bản chất vụ việc, không chờ kết quả điều tra, càng không tôn trọng quy trình tố tụng mà chỉ chăm chăm dựng lên một “câu chuyện chính trị” nhằm vu cáo Việt Nam.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thủ đoạn này đã được sử dụng nhiều lần, quen thuộc đến nhàm chán. Hễ có một vụ án liên quan đến an ninh quốc gia hoặc trật tự xã hội, chúng lại cố tình gắn với các cụm từ như “đàn áp”, “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp tiếng nói phản biện”... nhằm đánh lừa dư luận quốc tế. Đây thực chất là chiêu trò đánh tráo khái niệm, biến đúng thành sai, biến vi phạm pháp luật thành “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”. Không khó để nhận ra mục tiêu cuối cùng của những luận điệu này là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; kích động tư tưởng đối đầu giữa người dân với lực lượng chức năng; tạo ra các “điểm nóng” về an ninh, trật tự để phục vụ mưu đồ chống phá lâu dài.

Tất nhiên, pháp luật không thể bị vô hiệu hóa bởi những chiêu trò tuyên truyền. Ở một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Không có bất kỳ ai được đứng trên pháp luật, cũng không có vùng cấm đối với các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mạng xã hội càng không phải là “vùng trắng pháp lý”. Không gian mạng mở ra cơ hội kết nối, chia sẻ thông tin, nhưng cũng không thể trở thành nơi để các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn hoặc được các tổ chức phản động ở nước ngoài hậu thuẫn tự do tung tin bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật, kích động chống đối rồi cho rằng mình đang “thực hiện quyền tự do ngôn luận”.

Mỗi phát ngôn trên không gian mạng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mỗi hành vi kích động, xuyên tạc đều có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng như sự ổn định của đất nước. Thực tế thời gian qua cho thấy, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn kiên trì đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành pháp luật. Chỉ khi các biện pháp mềm dẻo không đạt kết quả, hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự thì pháp luật mới áp dụng một cách nghiêm minh. Đó là biểu hiện của sự thượng tôn pháp luật chứ hoàn toàn không phải sự “đàn áp” như các tổ chức chống phá cố tình xuyên tạc.

Việc cố tình biến một vụ án hình sự thành câu chuyện chính trị thực chất chỉ là một thuyết âm mưu cũ kỹ, đã nhiều lần bị thực tiễn bác bỏ. Không một quốc gia có chủ quyền nào chấp nhận để các tổ chức nước ngoài lợi dụng những vụ việc trong nước nhằm can thiệp vào công việc nội bộ hoặc gây sức ép đối với hoạt động thực thi pháp luật của mình.

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật. Nhưng mọi quyền đều đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm. Không ai được phép nhân danh “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây mất ổn định xã hội.

Tự do chân chính luôn gắn liền với kỷ cương, trách nhiệm và pháp luật. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cố tình vượt qua ranh giới ấy, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, cũng phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật. Đó là nguyên tắc phổ quát của mọi quốc gia pháp quyền và cũng là thông điệp rõ ràng từ vụ án tại Nghệ An: Không có “vùng cấm” cho những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để gây rối, chống phá và xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trung Tín