Thực thi công lý

Những ngày gần đây, một số tổ chức, cá nhân chống đối ở nước ngoài lại đồng loạt phát tán luận điệu về cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” của Việt Nam. Hàng loạt bài viết, tọa đàm trực tuyến, kiến nghị, vận động hành lang được tung ra với tần suất dày đặc nhằm tạo cảm giác đây là một “vấn đề nhân quyền” đã được quốc tế thừa nhận. Song, nếu bóc tách bản chất, có thể thấy đây chỉ là thủ đoạn tuyên truyền quen thuộc, lặp đi lặp lại một điều chưa được chứng minh nhằm tạo ra ảo giác về sự thật.

Đây không phải là chiêu thức mới. Suốt nhiều năm qua, các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân cùng một số trang mạng chống phá như Thoibao.de, Chân Trời Mới Media, Người Thượng vì Công lý... luôn sử dụng cùng một “kịch bản”. Họ cố tình xây dựng những câu chuyện được dàn dựng công phu với đầy đủ nhân vật, bối cảnh và những mỹ từ như “nhà hoạt động dân chủ”, “nhà bảo vệ nhân quyền”, “tiếng nói bất đồng chính kiến”... để che giấu bản chất của những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thủ đoạn của chúng không phải phủ nhận hoàn toàn sự thật mà chỉ lựa chọn những mảnh ghép có lợi, cắt bỏ toàn bộ bối cảnh pháp lý và chứng cứ liên quan, từ đó, tạo nên một bức tranh méo mó. Những quyết định tố tụng, truy nã, dẫn độ hoặc xét xử theo đúng quy định pháp luật bị cố tình diễn giải thành “đàn áp”; việc xử lý người phạm tội bị đánh tráo thành “bịt miệng tiếng nói đối lập”. Đây là lối ngụy biện đánh tráo khái niệm nhằm gây nhiễu loạn nhận thức của dư luận.

Một trong những trường hợp điển hình là Y Quynh Ddap. Các trang chống đối cố tình xây dựng hình ảnh đối tượng này như một “nhà hoạt động nhân quyền” bị “săn đuổi xuyên quốc gia”. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Y Quynh Ddap bị cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam xác định có liên quan đến vụ tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Cư Kuin (Đắk Lắk) tháng 6/2023 khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương. Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, đối tượng đã bị cơ quan chức năng Thái Lan xem xét theo đúng quy định pháp luật sở tại và các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trước khi được dẫn độ về Việt Nam. Đây là hoạt động tư pháp bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền, hoàn toàn không phải một chiến dịch “đàn áp xuyên quốc gia” như các tổ chức phản động cố tình xuyên tạc.

Tương tự, Nguyễn Văn Đài nhiều năm qua vẫn được giới chống đối ca ngợi là “biểu tượng dân chủ”. Tuy nhiên, các bản án đối với đối tượng này đều xuất phát từ những hành vi vi phạm pháp luật đã được điều tra, truy tố và xét xử theo trình tự tố tụng. Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị xử lý về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước. Sau khi chấp hành án, thay vì từ bỏ hoạt động chống phá, đối tượng tiếp tục tổ chức, móc nối lực lượng phản động, nhận tài trợ từ nước ngoài để xây dựng mạng lưới hoạt động nhằm chống Nhà nước. Chính Nguyễn Văn Đài từng thừa nhận việc tiếp nhận nguồn tài chính từ các tổ chức nước ngoài phục vụ các hoạt động của mình. Với những hành vi đó, việc bị xử lý hình sự là điều tất yếu theo quy định của pháp luật, không thể bị đánh đồng với việc “đàn áp người bất đồng chính kiến”.

Trường hợp Lê Trung Khoa cũng vậy. Dưới danh nghĩa điều hành một trang mạng “báo chí độc lập", nhiều năm qua, đối tượng liên tục đăng tải, phát tán nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; câu kết với nhiều tổ chức phản động ở nước ngoài tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Trước các hành vi có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và truy nã theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Bộ luật Hình sự. Khi một người bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi vi phạm pháp luật thì đó là quá trình thực thi công lý, chứ không phải “đàn áp” như luận điệu mà các tổ chức chống đối cố tình thêu dệt.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Điểm đáng chú ý là các thế lực chống phá luôn cố tình xóa nhòa ranh giới giữa quyền tự do và hành vi vi phạm pháp luật. Họ cố biến những người phạm tội thành “tù nhân lương tâm”, biến hành vi chống phá Nhà nước thành “thực hiện quyền tự do ngôn luận”. Nhưng trong bất kỳ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới, không có quyền tự do nào là vô hạn. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã khẳng định rõ các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, Hiến pháp cũng quy định việc thực hiện các quyền này có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do ngôn luận đều được bảo đảm nhưng không ai được lợi dụng các quyền đó để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Đó cũng là nguyên tắc phổ quát được ghi nhận trong nhiều công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Không quốc gia nào chấp nhận việc nhân danh “tự do ngôn luận” để kích động lật đổ chính quyền, tuyên truyền khủng bố, chia rẽ dân tộc hay xâm phạm an ninh quốc gia. Vì vậy, việc Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm theo các quy định của Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc gia cũng như thông lệ quốc tế.

Thực tiễn cũng bác bỏ hoàn toàn những luận điệu cho rằng Việt Nam “kiểm soát Internet” hay “bịt miệng tiếng nói bất đồng”. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển hạ tầng số nhanh trong khu vực; hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, hàng trăm cơ quan báo chí hoạt động, hàng triệu lượt ý kiến được trao đổi công khai trên không gian mạng. Người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ công trực tuyến, giáo dục, y tế, thương mại điện tử và nhiều nền tảng số hiện đại. Những thành tựu đó là minh chứng sinh động cho quá trình mở rộng quyền tiếp cận thông tin và quyền tham gia đời sống xã hội của người dân, hoàn toàn trái ngược với những luận điệu vu cáo về “kiểm soát toàn diện Internet”.

Không chỉ vậy, Việt Nam nhiều lần được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu cao. Đây không phải sự ghi nhận mang tính hình thức mà phản ánh những nỗ lực thực chất của Việt Nam trong việc thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, hoàn thiện pháp luật, cải thiện an sinh xã hội và bảo đảm quyền phát triển của mọi công dân. Thực tiễn phát triển kinh tế, giảm nghèo, mở rộng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân chính là những minh chứng thuyết phục nhất cho cam kết ấy.

Suy cho cùng, cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” chỉ là một sản phẩm tuyên truyền được dựng lên nhằm phục vụ mưu đồ chống phá Việt Nam. Bản chất của vấn đề không phải là đàn áp mà là thực thi công lý; không phải là bịt miệng người bất đồng chính kiến mà là xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Trong một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Quyền tự do luôn được tôn trọng và bảo đảm, nhưng quyền ấy phải được thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Không một cá nhân hay tổ chức nào có thể đứng ngoài pháp luật hoặc lợi dụng các giá trị phổ quát về dân chủ, nhân quyền để che đậy hành vi chống phá đất nước. Đó không chỉ là nguyên tắc của Việt Nam mà còn là chuẩn mực của mọi quốc gia văn minh. Vì vậy, mọi hoạt động xử lý đối tượng vi phạm pháp luật đều là sự thực thi công lý, bảo vệ công bằng xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia, hoàn toàn không phải cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” như các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc.

Trung Tín