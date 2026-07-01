Đảng bộ xã Mường Thàng chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghị quyết

Xã Mường Thàng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong. Thời gian qua, Đảng bộ xã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ việc sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thành những chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương, Đảng bộ xã đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống giao thông ở xã Mường Thàng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo việc đi lại, giao thương thuận lợi.

Đổi mới tư duy, gần dân, sát dân

Xác định nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân, Đảng ủy xã Mường Thàng luôn chú trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu cụ thể, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Hằng tháng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công dự sinh hoạt tại các chi bộ, trực tiếp đối thoại với Nhân dân để nắm bắt tình hình cơ sở. Những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ môi trường hay công tác an sinh xã hội đều được lắng nghe, tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Trong bức tranh kinh tế của Mường Thàng, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm 59,25%; trong đó, mía là cây trồng chính với diện tích 781,6ha; diện tích cây ăn quả có múi 142,3ha. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế của Mường Thàng trong giai đoạn tới. Vì vậy, địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô hoạt động, phát triển ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, trên địa bàn xã có Công ty May xuất khẩu HCVINA đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 200 lao động tại địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 89%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 93%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đồng thuận từ lòng dân

Trên địa bàn xã, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, trong đó Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Bùi Văn Thông, người dân xóm Bảm chia sẻ: “Các chủ trương của xã đều được công khai, người dân được tham gia ý kiến. Điển hình như việc thực hiện Dự án xây dựng thí điểm Trung tâm thu mua - cung ứng (bao gồm cả sơ chế, chế biến) nông sản, xã đã niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để làm dự án. Gia đình tôi có hơn 51m2 đất ruộng trong diện thu hồi, được hỗ trợ trên 32 triệu đồng, sau khi được tuyên truyền, chúng tôi nhất trí với phương án hỗ trợ vì thấy dự án này mang lại lợi ích chung cho cộng đồng”. Từ sự đồng thuận của Nhân dân, nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở Mường Thàng được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Mường Thàng cho biết: “Đảng ủy xác định việc đưa nghị quyết vào cuộc sống phải bắt đầu từ đổi mới tư duy lãnh đạo, gần dân, sát dân và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi nghị quyết đều được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phân công trách nhiệm rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Khi người dân tin tưởng, đồng thuận thì mọi chủ trương đều được triển khai thuận lợi”.

Với cách làm chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, Đảng bộ xã Mường Thàng đang từng bước đưa các nghị quyết của Đảng thấm sâu vào đời sống, tạo động lực quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đinh Thắng