Giữ vững “trận địa niềm tin” trên không gian mạng - Kỳ 3: Giữ trận địa lòng dân

Trong thời đại số, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trên các diễn đàn chính trị hay cơ quan chức năng, mà đang hiện hữu trong từng cú nhấp chuột, từng lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Giữ vững “trận địa lòng dân” vì thế không chỉ là ngăn chặn tin giả mà còn là xây dựng niềm tin, lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Nâng cao kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch cho học sinh là giải pháp quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.

Chủ động tạo “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc

Giữa dòng chảy thông tin khổng lồ trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn trở thành những “người kể chuyện tích cực”, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nhiều sản phẩm truyền thông do đoàn viên, sinh viên thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng số. Từ những video ngắn trên TikTok đến các bản tin sinh viên, nội dung đều tập trung vào kỹ năng nhận diện tin giả, ứng xử văn minh trên mạng xã hội và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cuộc sống.

Theo anh Vũ Hồng Phúc - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, muốn thông tin tích cực đến được với giới trẻ thì phải được truyền tải bằng chính ngôn ngữ của giới trẻ, thông qua những câu chuyện thật và cảm xúc thật. Những cách làm sáng tạo này không chỉ giúp sinh viên nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch mà còn góp phần hình thành thói quen tiếp cận thông tin có chọn lọc, trách nhiệm hơn trên không gian mạng.

Cuộc chiến trên không gian mạng thực chất là cuộc chiến bảo vệ niềm tin.

Không gian mạng ngày nay không đơn thuần là môi trường giao tiếp hay giải trí mà đã trở thành một mặt trận tư tưởng đặc biệt quan trọng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc xuất phát từ những thông tin chưa được kiểm chứng, những bình luận thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội đã gây ra những hệ lụy đáng tiếc đối với cá nhân và cộng đồng.

PGS.TS Trần Minh Trưởng - nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, công tác tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức để phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của công chúng trên môi trường số. Cuộc đấu tranh chống thông tin xấu độc hiện nay không chỉ là xử lý các tài khoản vi phạm hay gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin xã hội đối với các nguồn thông tin chính thống.

Xây dựng “thế trận lòng dân số” vững chắc từ cơ sở

Tại tỉnh Phú Thọ, bên cạnh việc tăng cường xử lý các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, nhiều địa phương đang chú trọng chủ động cung cấp thông tin chính thống tới người dân thông qua các fanpage, nhóm Zalo cộng đồng và các tổ công nghệ số cơ sở. Tại xã Đạo Trù, nơi có gần 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng được giao nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện tin giả và tiếp cận nguồn thông tin chính thống. Cách làm này giúp thông tin từ cơ sở đến với người dân nhanh hơn, kịp thời hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ xuất hiện khoảng trống thông tin - môi trường thuận lợi để tin giả phát tán.

Không chỉ tập trung đấu tranh với các thông tin xấu độc, tỉnh Phú Thọ còn chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt lan tỏa thông tin tích cực trên môi trường số. Đó là những cán bộ đoàn, giáo viên, nhà báo trẻ, quản trị viên các trang cộng đồng và những người có ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Bằng những câu chuyện đời thường, hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước và con người Việt Nam, họ đang góp phần tạo nên dòng chảy thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, kỹ năng số đối với học sinh hiện nay không chỉ dừng lại ở việc sử dụng công nghệ thành thạo mà còn phải biết nhận diện thông tin sai lệch, có tư duy phản biện và chịu trách nhiệm với những nội dung mình chia sẻ. Giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tiếp cận thông tin an toàn vì thế đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng thế hệ công dân số có trách nhiệm.

Các video tuyên truyền ngắn do đoàn viên, sinh viên thực hiện thu hút đông đảo lượt tương tác trên nền tảng số.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chế tài xử lý hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng đang ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chế tài chỉ là một phần của giải pháp. Điều quan trọng hơn là thông tin chính thống phải đến nhanh hơn tin đồn, minh bạch hơn những lời suy diễn và thực sự gần gũi với cuộc sống của người dân.

Để làm được điều đó, cần xây dựng các cơ chế phản ứng truyền thông số đủ nhanh, đủ hiệu quả để phát hiện sớm thông tin giả, cảnh báo kịp thời các nguy cơ phát sinh và cung cấp thông tin chính xác ngay từ cơ sở. Khi khoảng trống thông tin được lấp đầy, tin giả sẽ khó có cơ hội lan truyền và gây tác động tiêu cực tới xã hội.

Ra mắt mô hình “tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong học sinh, sinh viên tại tỉnh Phú Thọ”

Giữ vững “trận địa lòng dân” trên không gian mạng không phải là nhiệm vụ của riêng cơ quan chức năng hay các tổ chức chính trị - xã hội. Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tiếp nhận, đánh giá và chia sẻ thông tin. Khi mỗi người biết suy nghĩ trước khi bấm nút chia sẻ, biết kiểm chứng trước khi tin và sẵn sàng lan tỏa những điều tích cực, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số.

Thu Thủy - Kim Liên