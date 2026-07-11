Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Tính đến ngày 1/3/2026, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 264.085 đảng viên. Trong đó, đảng viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chiếm 55%, có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 28%. Chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên đã góp phần củng cố sức mạnh cho tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Chú trọng chất lượng từ khâu kết nạp

Cuối tháng 5/2026, Đảng bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 19 đoàn viên ưu tú. Đồng chí Đào Tuấn Sơn - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Các em học sinh được kết nạp Đảng đợt này đều là học sinh giỏi toàn diện, đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, luôn tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của nhà trường. Những năm gần đây, Đảng bộ nhà trường đặc biệt coi trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, qua đó, đã kết nạp được nhiều học sinh ưu tú vào Đảng, góp phần tăng sức trẻ, đảng viên chất lượng cho Đảng.

Học sinh ưu tú của Trường PT DTNT THPT Hòa Bình thể hiện quyết tâm rèn luyện, phấn đấu khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 08/9/2025 về tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các đảng bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, giao chỉ tiêu, cơ cấu kết nạp đảng viên tới từng tổ chức đảng trực thuộc.

Trong đó, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, trong doanh nghiệp, đảng viên nữ, tuổi trẻ, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng thời tập trung khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; có động cơ vào Đảng đúng đắn; có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở để phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ phấn đấu được kết nạp Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Tính từ đầu năm đến ngày 31/5, toàn tỉnh kết nạp được 3.421 đảng viên, đạt 43,5% kế hoạch năm; nhiều địa phương, đơn vị đạt tiến độ kết nạp đảng viên cao hơn mức bình quân chung, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026.

T ăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Việt Hồng - Phó Bí thư Thường trự Đảng ủy xã Lương Sơn cho biết: Nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được Đảng bộ xã thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả; kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ, hội nghị học tập, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các nền tảng số. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết ngày càng cao, cấp cơ sở đạt trên 90%. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị xã thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới kết nạp để xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về lý luận chính trị.

Trung tâm Chính trị xã Lương Sơn thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp.

Các tổ chức đảng cũng quan tâm triển khai hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý và trên 90% đảng viên xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với chức trách; việc học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt chi bộ, gắn với tự phê bình, đánh giá, xếp loại hằng năm, góp phần nâng cao nhận thức, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 06/3/2026 về tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Việc quản lý đảng viên được thực hiện toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hồ sơ đảng viên được rà soát, cập nhật đầy đủ, bảo đảm thống nhất, chính xác.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, giáo dục, giúp đỡ và đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Dương Liễu