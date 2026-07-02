Thành lập Chi bộ công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam

Ngày 2/7, Đảng ủy phường Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam được thành lập tại doanh nghiệp có địa chỉ ở Khu công nghiệp Phú Hà.

Sau hơn 6 năm hoạt động tại Phú Thọ, Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam đã phát triển từ một nhà máy lên 5 nhà xưởng với khoảng 12.000 lao động, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tạo việc làm cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Nguyễn Minh Xuyên trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Innovation Việt Nam và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Phú Thọ đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam với 37 đảng viên; công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ gồm 4 đồng chí và chỉ định Bí thư Chi bộ.

Ông Cheung Ka Hin - Tổng giám đốc Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là chủ trương nhất quán của Đảng và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Việc thành lập Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Đảng với doanh nghiệp và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Innovation Trương lai Việt Nam và Đảng bộ phường Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ Công ty khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với đặc thù doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân lao động.

Đồng thời, Đảng ủy phường Phú Thọ cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ Chi bộ trong quá trình hoạt động; phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ thực hiện nhiệm vụ. Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm, phối hợp với tổ chức Đảng, tạo môi trường làm việc đoàn kết, ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam.

Tỉnh Phú Thọ luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng và phát triển. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng hành cùng các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Diệu Thu - Cao Tuấn