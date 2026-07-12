Chuyện của luật pháp

Thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam để điều tra về hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ bởi bị can là một người từng được biết đến trong giới doanh nhân, trí thức, mà còn bởi vụ việc liên quan đến những tài liệu bị xác định có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi thông tin được công bố, các tổ chức chống phá ở nước ngoài, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân, trang mạng thoibao.de lập tức lợi dụng để xuyên tạc bản chất sự việc. Với thủ đoạn xảo quyệt, họ cố tình đánh tráo khái niệm giữa quyền tự do ngôn luận với hành vi vi phạm pháp luật; giữa sáng tạo nghệ thuật với việc xuyên tạc lịch sử; giữa góp ý, phản biện với tuyên truyền thông tin chống Nhà nước. Từ đó, họ dựng lên luận điệu cho rằng Việt Nam “đàn áp tư tưởng”, “không chấp nhận khác biệt”, “trừng phạt sáng tạo”...

Tuy nhiên, tất cả những lập luận ấy đều né tránh một điều căn bản: Đây trước hết là chuyện của luật pháp.

Cũng như các quốc gia văn minh, dân chủ, tiến bộ trên thế giới, ở Việt Nam, mọi quyền tự do đều được thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin và nhiều quyền tự do dân chủ khác. Đồng thời, Hiến pháp cũng quy định việc thực hiện các quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đó là nguyên tắc phổ quát mà bất cứ quốc gia nào cũng áp dụng.

Bởi vậy, không thể lấy danh nghĩa “tự do ngôn luận” để hợp thức hóa việc làm ra, tàng trữ hay phát tán những tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, bôi nhọ lãnh đạo hoặc tuyên truyền chống Nhà nước. Cũng giống như không ai có thể nhân danh quyền tự do báo chí để vu khống người khác, nhân danh quyền tự do kinh doanh để buôn bán hàng cấm hay nhân danh quyền tự do tín ngưỡng để kích động hận thù dân tộc.

Quyền luôn đi liền với trách nhiệm. Đó là nguyên lý cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền. Điều đáng chú ý là các thế lực chống phá không hề tranh luận về nội dung pháp lý của vụ án. Họ không phân tích quy định của Điều 117 Bộ luật Hình sự, cũng không phản biện các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập. Thay vào đó, họ cố tình hướng dư luận sang một câu chuyện khác: Người bị khởi tố là trí thức, doanh nhân, từng có nhiều thành tích, nên việc xử lý là “thanh trừng tư tưởng”. Thủ đoạn đánh tráo bản chất này đã được chúng sử dụng thường xuyên trong các bài viết chống phá.

Luận điệu xuyên tạc của các tổ chức phản động, chống phá.

Trong một nhà nước pháp quyền, địa vị xã hội, học hàm, học vị hay sự nổi tiếng của một cá nhân không thể trở thành “lá chắn” trước pháp luật. Nếu một người vi phạm thì việc xem xét trách nhiệm pháp lý căn cứ vào hành vi, chứng cứ và quy định của pháp luật, chứ không căn cứ vào danh tiếng hay quá khứ của người đó. Đây là sự công bằng, bình đẳng của pháp luật.

Những năm qua, Việt Nam đã xử lý nghiêm nhiều cán bộ cấp cao, doanh nhân, người có chức vụ, quyền hạn khi có hành vi vi phạm pháp luật. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã chứng minh rõ điều đó. Một người có địa vị xã hội càng cao thì càng phải có trách nhiệm nêu gương trong chấp hành pháp luật, chứ không thể vì là người nổi tiếng mà được miễn trừ trách nhiệm.

Vì vậy, việc khởi tố, điều tra một cá nhân khi có dấu hiệu phạm tội không phải là câu chuyện về tư tưởng hay học thuật, mà là việc thực thi pháp luật bình thường của một quốc gia thượng tôn pháp luật.

Thực tế, không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đều có các quy định xử lý hành vi tuyên truyền cực đoan, kích động bạo lực, xuyên tạc lịch sử hoặc xúc phạm những biểu tượng thiêng liêng của quốc gia. Không ít nước châu Âu quy định rất nghiêm khắc đối với hành vi phủ nhận tội ác phát xít hoặc kích động hận thù. Nhiều quốc gia cũng có chế tài đối với việc xúc phạm quốc kỳ, nguyên thủ quốc gia hay các biểu tượng được pháp luật bảo vệ. Điều đó cho thấy quyền tự do ngôn luận ở bất kỳ đâu cũng đều có giới hạn pháp lý.

Vậy nhưng, khi Việt Nam xử lý hành vi bị cho là vi phạm pháp luật thì lập tức có những tổ chức cố tình quy chụp thành “đàn áp tự do”. Tiêu chuẩn kép ấy không phải là bảo vệ nhân quyền, mà chỉ là chiêu bài phục vụ mục đích chính trị.

Điều đáng nói hơn, theo thông tin được công bố, Nguyễn Thành Nam đã có những phát biểu thừa nhận một số hành vi liên quan trên sóng truyền hình. Dù vậy, việc xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của từng cá nhân vẫn thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng và sẽ được xem xét theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Trong một nhà nước pháp quyền, mọi kết luận cuối cùng đều phải dựa trên chứng cứ, kết quả điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.

Chính vì thế, việc một số tổ chức chống phá chưa chờ kết quả điều tra đã vội vàng quy kết, bóp méo bản chất vụ việc, kích động dư luận là hành động thiếu thiện chí, đi ngược lại tinh thần tôn trọng pháp luật mà chính họ thường rao giảng.

Lịch sử dân tộc Việt Nam được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều lãnh đạo tiền bối cách mạng là những nhân vật lịch sử có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc. Việc nghiên cứu lịch sử, đánh giá nhân vật lịch sử luôn được khuyến khích trên cơ sở khoa học, khách quan, có chứng cứ. Nhưng nghiên cứu khoa học hoàn toàn khác với xuyên tạc, bịa đặt hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của các nhân vật lịch sử nhằm phục vụ những mục đích khác.

Không ai có quyền lợi dụng tri thức, danh tiếng hay sức ảnh hưởng để vượt qua ranh giới của pháp luật. Cũng không ai có quyền mượn chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do sáng tạo” để che đậy những hành vi xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc tiếp tay cho các hoạt động chống phá đất nước.

Từ vụ việc này có thể rút ra bài học đáng suy ngẫm. Trong thời đại số, mỗi bài viết, video, cuốn sách đều có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh. Cùng với quyền được sáng tạo, mỗi cá nhân càng phải có trách nhiệm với những gì mình công bố trước xã hội. Trí thức chân chính không chỉ được đánh giá bằng tri thức, mà còn bằng trách nhiệm công dân, bằng sự tôn trọng sự thật, tôn trọng lịch sử và thượng tôn pháp luật. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người ngộ nhận rằng kiến thức, danh tiếng hay lượng người theo dõi có thể trở thành “tấm vé miễn trừ” trước pháp luật. Càng không nên cả tin, a dua theo những lời lôi kéo, kích động của các thế lực phản động trên không gian mạng để rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng không chấp nhận bất kỳ “vùng cấm” nào trong thực thi pháp luật. Mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Quyền tự do dân chủ luôn được tôn trọng và bảo đảm, nhưng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Đó không chỉ là nguyên tắc quản trị quốc gia, mà còn là nền tảng để giữ gìn trật tự, ổn định xã hội và bảo vệ lợi ích chung của dân tộc.

Bởi suy cho cùng, vụ việc này không phải là câu chuyện của một cá nhân. Đó là chuyện của luật pháp. Mọi quyền đều có giới hạn, mọi nghĩa vụ đều phải được thực hiện và mọi hành vi vi phạm đều phải được xem xét, xử lý theo đúng quy định. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cẩm Ninh