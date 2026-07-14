Giữ gìn sự nghiêm minh của Đảng

Sau hơn 1 năm sáp nhập tỉnh, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng đã được toàn Đảng bộ quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai một số cách làm mới trong công tác kiểm tra giám sát như: Tăng cường giám sát trên nền tảng số, ứng dụng dữ liệu và chỉ số KPI trong theo dõi thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh số hóa hồ sơ công tác kiểm tra; kết hợp kiểm tra với đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn sự nghiêm minh của Đảng.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nhân Nghĩa đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Là địa bàn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra chưa đồng đều, Nhân Nghĩa đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Nghĩa cho biết: Toàn Đảng bộ có 1.082 đảng viên. Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời khắc phục khó khăn, Đảng bộ xã quan tâm làm tốt việc tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên đối với nhiệm vụ này; chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ để đưa công tác kiểm tra, giám sát của các chi, Đảng bộ đi vào nền nếp, đúng quy định. Việc số hóa hồ sơ được quan tâm thực hiện, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tiến hành 11 cuộc kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ... Đồng thời, tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 7 trường hợp phải xác minh tài sản thu nhập theo quy định. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cũng đã triển khai giám sát chuyên đề 11 cuộc; thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức“Khai trừ” do vi phạm pháp luật.

Thực tế tại Đảng bộ xã Nhân Nghĩa cũng như các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh cho thấy các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai Đề án số 02-ĐA/TU, Kế hoạch số 28-KH/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời chỉ đạo quán triệt, triển khai các quy định mới của Trung ương về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 26 đoàn giám sát đối với các đảng ủy trực thuộc và một số tổ chức Đảng có liên quan, thực hiện giám sát đối với toàn bộ 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động chuẩn bị và báo cáo Đoàn Kiểm tra số 15 của Bộ Chính trị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030; việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên; chương trình kiểm tra, giám sát các cấp được triển khai đồng bộ, đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình. UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát theo chương trình; ban hành thông báo kết luận giám sát đối với 10 tổ chức Đảng; kiểm tra chuyên đề đối với 11 tổ chức Đảng và 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức Đảng và 30 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng thời, triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2026 đối với 88 cán bộ thuộc 28 tổ chức Đảng theo kế hoạch được phê duyệt. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 10 đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó cách chức trong Đảng 1 trường hợp, khai trừ 9 trường hợp; đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Dương Liễu