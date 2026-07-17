Hợp Lý chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Sau hơn một năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Hợp Lý luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững kỷ cương, siết chặt kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngay từ cơ sở.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã ứng dụng chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát.

Chuyển biến từ thôn Phú Cường

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã chọn Chi ủy, Chi bộ thôn Phú Cường để tiến hành giám sát chuyên đề. Đây là đơn vị cơ sở tiêu biểu trong việc lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.

Qua giám sát cho thấy, Chi ủy, Chi bộ thôn Phú Cường đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chi bộ đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phân công nhiệm vụ tuyên truyền; thực hiện nhiệm vụ năm 2026 hay về công tác kiểm tra, giám sát năm 2026...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm; đảng viên giữ vững lập trường, tư tưởng; nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã cũng chỉ ra một số tồn tại như: Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết của cấp trên còn chung chung, chưa phân kỳ rõ lộ trình thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đảng viên còn lúng túng; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số chi ủy viên có lúc còn nể nang.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác Đảng và triển khai sắp xếp thôn dân cư, cán bộ tại xã Hợp Lý.

Đồng chí Khương Thị Minh Quế - Bí thư Chi bộ thôn Phú Cường cho biết: Qua kiểm tra, giám sát, chi bộ đã nhận diện rõ những hạn chế để kịp thời khắc phục; phân công rõ người, rõ việc và đưa việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử vào nền nếp sinh hoạt hằng tháng.

Theo đồng chí Lê Hồng Phong- Chi ủy viên Chi bộ thôn Phú Cường, việc UBKT Đảng ủy xã kịp thời chỉ ra những tồn tại đã giúp chi bộ khắc phục tình trạng hành chính hóa trong sinh hoạt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên và từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở.

Hiệu quả từ sự đồng hành

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Hợp Lý có 45 chi bộ trực thuộc với 1.033 đảng viên. Để bộ máy hoạt động hiệu quả, UBKT Đảng ủy xã xác định công tác kiểm tra, giám sát không chỉ dừng ở việc phát hiện, chỉ rõ hạn chế mà còn tăng cường hướng dẫn, đồng hành với cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBKT Đảng ủy xã đã triển khai quyết liệt các chương trình kiểm tra, giám sát. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra chuyên đề về thu, nộp, quản lý đảng phí tại Chi bộ thôn Cầu Giát và xây dựng kế hoạch kiểm tra tại Chi bộ thôn Nghệ Oản Trung.

Đồng thời, tiến hành 6 cuộc giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức Đảng và 6 đảng viên. UBKT cũng tập trung giám sát công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia tại Chi bộ trường THCS Ngọc Mỹ và Chi bộ trường Tiểu học Quang Sơn.

Đoàn thanh niên xã Hợp Lý phối hợp với Công an xã ra quân “Chiến dịch Mùa hè số”, hướng dẫn người dân thực hiện Đề án 06 tại các thôn.

Tại các cuộc kiểm tra, giám sát , UBKT Đảng ủy xã đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như một số chi bộ xây dựng kế hoạch giám sát còn chậm; quy trình thực hiện ở một số đơn vị chưa chặt chẽ do cán bộ cơ sở chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Qua công tác kiểm tra, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 6 đảng viên vi phạm theo Điều 26 Quy định số 69-QĐ/TW, bảo đảm nguyên tắc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Lý cho biết, việc ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Thường trực Đảng ủy nắm bắt thông tin từ cơ sở nhanh hơn, chính xác hơn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, góp phần nâng cao tính minh bạch, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong tình hình mới.

Ngọc Thắng