Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn... Qua đó đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục giữa các thế hệ cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã.

Khát vọng cống hiến

Sinh năm 1988, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư được nhiều người biết đến với vai trò là một “nhà sáng tạo nội dung” tích cực, tự mình thực hiện các video giới thiệu phong cảnh, con người, văn hóa đặc sắc xứ Mường nhằm phát triển du lịch địa phương. Tháng 7/2025, trước sự điều động, phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Duy Tư nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn - một xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, với sự năng động và tầm nhìn rộng, Bí thư Đảng ủy xã đã nhận thấy những tiềm năng phát triển kinh tế của vùng đất này. Tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó: Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số và du lịch.

Để hiện thực hóa một trong những khâu đột phá đó, với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, Bí thư Nguyễn Duy Tư đã có cách làm mới: Đưa hình ảnh quê hương lên không gian mạng. Nhiều nét đẹp tiềm ẩn tại Vân Sơn như thác nước, điểm săn mây và bản sắc văn hóa dân tộc đã được lan tỏa, từ đó thu hút thêm nhiều du khách và thúc đẩy người dân tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Những câu chuyện được “Bí thư xứ Mường” kể lại chân thực, mộc mạc bằng tình yêu với mảnh đất mình gắn bó. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, Bí thư Nguyễn Duy Tư còn phối hợp với các đơn vị tích hợp các thông tin về dịch vụ, quán ăn, nhà hàng, homestay để du khách dễ dàng tra cứu thông tin. Đồng chí cũng là người tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở, điển hình như việc trao tặng máy tính cho các Bí thư chi bộ thôn.

Cách làm mới, cách tiếp cận mới thể hiện tư duy của một cán bộ trẻ năng động, sáng tạo. Để thúc đẩy những cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, nhiều địa phương đã có những giải pháp thiết thực. Tại Lâm Thao, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phương châm quy hoạch “động” và “mở”, bảo đảm tính kế thừa, liên thông, phát triển, coi trọng chất lượng. Xã cũng có cơ chế khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng phát triển tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác về công tác tại xã, ưu tiên trọng dụng người có tài năng, năng lực nổi trội, có triển vọng phát triển, có nhiều kinh nghiệm công tác và các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Tạo cơ hội cho cán bộ trẻ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, Nghị quyết số 14-NQ/TU và Nghị quyết số 27-NQ/TU về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2026 - 2030, nhất là cán bộ cơ sở. Năm 2026 được xác định là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, tập trung xây dựng bộ máy chính quyền xã, phường vững mạnh; nâng cao năng lực cán bộ; xác định xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở theo phương châm “ba không” (không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ) và “ba có” (có trách nhiệm, có năng lực thực thi nhiệm vụ, có uy tín) đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và yêu cầu “cấp xã mạnh về thực thi”.

Thực hiện năm “Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ cơ sở theo chức năng mới của chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều nội dung mới. Từ tháng 7/2025 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã cử 2 đồng chí đi đào tạo chuyên môn (trong đó đào tạo Tiến sĩ: 1 đồng chí; đào tạo Thạc sĩ: 1 đồng chí); cử 186 đồng chí đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; tổ chức đào tạo sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng cho 40.061 lượt cán bộ. Riêng đào tạo nhân lực phục vụ chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật, đã tổ chức 7 khoá đào tạo trực tuyến, hơn 30 lớp đào tạo trực tiếp cho gần 22.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng chữ ký số và vận hành các phần mềm dùng chung. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc triển khai 11 lớp với 812 học viên; hoàn thành 1 lớp trực tuyến trên nền tảng MOOC với 1.945 học viên tham gia (vượt chỉ tiêu đề ra); đang triển khai 26 lớp trực tiếp cho 1.924 cán bộ, công chức cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Qua đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỉnh ủy đã triển khai thí điểm luân chuyển, biệt phái một số cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở các sở, ban, ngành được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững, được cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên về làm cán bộ chủ chốt cấp xã để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, đơn vị, luân chuyển có mục tiêu, bố trí cán bộ theo đặc điểm địa bàn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đánh giá cán bộ theo tiêu chí, từng bước sàng lọc đội ngũ cán bộ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Thu Hà