Đổi mới công tác dân vận

Thời gian qua, công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Các đảng ủy xã, phường, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội Nông dân xã Đoan Hùng phối hợp với Ban CHQS xã và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về nhiệm vụ này; chú trọng phát huy vai trò của Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác dân vận của chính quyền địa phương 2 cấp được đẩy mạnh theo hướng “chính quyền phục vụ Nhân dân”, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác tiếp dân được tổ chức định kỳ hàng tháng. UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư gặp vướng mắc, nhất là tại các dự án lớn, dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các dự án mới, dự án tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh trong thời gian tới; dự án nhà ở xã hội; triển khai nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Dân vận khéo”; qua đó tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Duy trì hội nghị giao ban giữa cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhằm nắm bắt tình hình dư luận trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Lực lượng vũ trang tập trung triển khai công tác dân vận gắn với nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, đồng thời xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ sớm, từ xa và tại cơ sở.

Lực lượng quân sự tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết về chiến lược quốc phòng. Năm 2026, toàn tỉnh đã có 6.095 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân; trong đó, 5.350 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 745 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chất lượng tân binh tiếp tục được nâng cao với 303 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; 141 công dân là đảng viên. Có 1.945 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Phú Thọ.

Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm, triển khai kịp thời. Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nhân dịp lễ, Tết. Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, không có vụ việc phức tạp nảy sinh.

Có thể khẳng định, những đổi mới thực chất trong công tác dân vận thời gian qua là đổi mới tư duy phục vụ Nhân dân. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận cả về nội dung, phương pháp tuyên truyền; gắn công tác dân vận với thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ngay từ cơ sở. Đây là những yêu cầu rất cao, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo và dân vận để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao phó.

Thu Hà