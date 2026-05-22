Thông qua kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ tỉnh và các xã Phùng Nguyên, Bản Nguyên

Ngày 22/5, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 03 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với BTV Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh và BTV Đảng ủy các xã Phùng Nguyên, Bản Nguyên. Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát và các thành viên Đoàn.

Theo dự thảo báo cáo, thời gian qua, BTV Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Ủy ban MTTQ các cấp tích cực phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền khi tham gia góp ý 429 văn bản của cấp ủy, chính quyền; chủ trì 28 cuộc phản biện đối với các dự thảo quy hoạch, đề án phát triển KT-XH tại địa phương. Hệ thống MTTQ cũng khai thác hiệu quả nền tảng “Mặt trận số” vào công tác điều hành, kết nối. Đồng thời, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để xây mới gần 7.500 căn nhà và sửa chữa hơn 3.300 căn nhà tạm cho người nghèo.

Đối với xã Phùng Nguyên và Bản Nguyên, BTV Đảng ủy các địa phương đã bám sát mục tiêu, quan điểm và các khâu đột phá của tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát tập trung thảo luận, đề nghị BTV Đảng ủy 2 xã Phùng Nguyên và Bản Nguyên đánh giá rõ hơn những vướng mắc về hiện trạng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số; đồng thời cần có giải pháp quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án và chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của BTV Đảng ủy MTTQ tỉnh cũng như nỗ lực của 2 địa phương sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn giám sát yêu cầu BTV Đảng ủy MTTQ tỉnh tiếp tục rà soát báo cáo; phân tích sâu sắc, toàn diện hơn các tồn tại, hạn chế, bổ sung số liệu minh chứng cụ thể. Sau giám sát, cần rà soát tổng thể các bất cập để xây dựng giải pháp khắc phục dứt điểm, kịp thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh và Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với xã Bản Nguyên và Phùng Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo giải trình, đảm bảo khách quan, sát thực tế. Trong đó, BTV Đảng ủy xã Phùng Nguyên cần đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch xã và công tác phát triển đảng viên; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ để phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa cận đô thị, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị... BTV Đảng ủy xã Bản Nguyên phát huy tối đa lợi thế địa phương, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao gắn với an toàn sinh học; quyết liệt giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số phải đi vào thực chất, cốt lõi phải nâng cao được thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Song song với đó, phải vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự hiệu quả, tinh gọn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đinh Vũ