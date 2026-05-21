Khẩn trương khắc phục sạt trượt đất đá, đảm bảo giao thông thông suốt tại Tam Đảo

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ 19 giờ ngày 20/5 đến 7 giờ sáng 21/5, tại thôn 1, xã Tam Đảo ghi nhận lượng mưa lên tới 173,1mm. Mưa lớn đã gây ra nhiều điểm sạt trượt đất, đá trên tuyến quốc lộ 2B lên Khu du lịch Tam Đảo. Theo ghi nhận, trên cung đường từ Km13 qua thôn 1, thôn 2 khu du lịch Tam Đảo xuất hiện 5 điểm sạt lở; 3 điểm sạt lở nhẹ đã được khẩn trương xử lý, riêng điểm sạt lở lớn tại Km21+650 xuất hiện vết nứt lớp đất mặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đất đá từ vách núi sạt xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhiều khối đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, du khách.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo đã kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Đồng thời địa phương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Tam Đảo nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý, phân luồng giao thông và cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Đất đá sạt lở tại km21 + 650 Quốc lộ 2B khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đồng chí Trần Anh Tú - Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sạt trượt đất đá trên tuyến quốc lộ 2B, địa phương đã khẩn trương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp xử lý sự cố, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách. Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, địa phương sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chủ động các phương án ứng phó theo tinh thần “3 sẵn sàng”, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, sạt lở gây ra”.

Lãnh đạo xã Tam Đảo chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 2B lên Tam Đảo.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, sự cố sạt lở trên tuyến đường lên núi Tam Đảo cơ bản đã được khắc phục, giao thông lên Khu du lịch quốc gia Tam Đảo đã trở lại thông suốt.

Trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn trong những ngày tới, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách chủ động theo dõi tình hình thời tiết, giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực đồi núi, đồng thời nâng cao cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất đá có thể tiếp tục xảy ra sau mưa lớn.

Thu Thủy - Đức Thiện