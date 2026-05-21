Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào công tác quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn và nhiều nội dung quan trọng

Ngày 21/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo cán bộ, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về hai đề án của Trường Chính trị tỉnh gồm: Đề án đưa viên chức quản lý, giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn giai đoạn 2026-2030 và Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2, giai đoạn 2026-2030.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao về mặt chủ trương; đồng thời đề nghị nhà trường làm rõ các căn cứ pháp lý, thực tiễn, cân nhắc kỹ phương án đưa giảng viên đi thực tế nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với các chính sách điều động cán bộ hiện hành của tỉnh. Đối với việc đầu tư cơ sở vật chất, cần xác định rõ địa điểm, có lộ trình cụ thể, tránh dàn trải, lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giao Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, rà soát và hoàn thiện các nội dung đề án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, nhà trường và các cơ quan liên quan phải rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, thiết chế hiện có để khai thác, sử dụng hiệu quả nhất. Việc sửa chữa, xây dựng mới phải căn cứ sát thực tế quy mô, số lượng học viên; tính toán lộ trình đầu tư phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tối ưu hóa công năng và tuyệt đối tránh lãng phí nguồn lực công.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Thụy Vân (phường Nông Trang) và công tác quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh sau khi Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Thụy Vân có quy mô tổng vốn đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập; góp phần thực hiện hoàn thành Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Thống nhất về mặt chủ trương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý đây là dự án quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành hơn 60.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên địa bàn. Cùng với việc làm tốt công tác thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan cần đặc biệt lưu ý quy trình xét duyệt đối tượng mua nhà đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Về công tác quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm; thống nhất giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu xây dựng danh mục, lộ trình, dự trù kinh phí và nguyên tắc triển khai. Trong đó, cần tính toán phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên triển khai trước các quy hoạch phân khu tại địa bàn động lực và nơi có dự án quan trọng để làm căn cứ thực hiện, quản lý tốt quy hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát kỹ, hoàn thiện tổng thể các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn để đồng bộ với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình triển khai phải bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết nối chặt chẽ giữa đô thị với nông thôn, giữa các đô thị với nhau và với hạ tầng giao thông khung; đồng thời đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nông thôn theo hướng bền vững, hiện đại.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất chủ trương đối với nhiều nội dung quan trọng khác như: Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 17 năm 2026; đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ vốn viện trợ không hoàn lại cho hai tỉnh Hủa Phăn và Bò Kẹo (nước CHDCND Lào); hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Pà Cò khảo sát, đánh giá thực trạng nước sạch trên địa bàn; bổ sung kinh phí tổ chức đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031; bổ sung kinh phí cho Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2026; thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ