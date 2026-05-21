Xã Hoàng An: Nước ngập đồng, cán bộ xã cùng dân cứu lúa

Ngày 21/5, mưa lớn kéo dài khiến hàng chục héc-ta lúa đang kỳ thu hoạch tại xã Hoàng An bị ngập nặng, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng khoảng 36ha, trong đó có 15ha bị ngập nặng. Nhiều diện tích lúa bị đổ rạp, gây khó khăn cho việc thu hoạch của người dân.

Lãnh đạo xã Hoàng An cùng các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu lúa giúp dân.

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống đồng, cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch, khơi thông dòng chảy, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 đã huy động 121 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa, giúp bà con giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi.

Cán bộ xã Hoàng An tham gia giúp dân cứu lúa trong điều kiện nước lũ ngày càng dâng cao.

Đồng thời, lãnh đạo xã cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các phương án ứng phó, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả nếu thiên tai tiếp tục xảy ra.

Lực lượng quân đội được huy động kịp thời để giúp dân.

Sự kịp thời vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã Hoàng An cùng các lực lượng chức năng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc chung tay hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất.

Long Dương


