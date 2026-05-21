Tuyên truyền kỹ năng phòng vệ cho học sinh trước nguy cơ đuối nước, tai nạn giao thông dịp hè

Ngày 21/5, tại Trường THCS Trung Hà, Công an xã Nguyệt Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trên 600 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh kỳ nghỉ hè sắp đến - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em. Thông qua hoạt động tuyên truyền, lực lượng chức năng mong muốn nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Nguyệt Đức đã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi gặp các tình huống khẩn cấp. Các em học sinh cũng được hướng dẫn cách sử dụng những thiết bị hỗ trợ cứu hộ như áo phao, dây cứu hộ, can nhựa nổi...

Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng sơ, cấp cứu khi gặp trường hợp bị đuối nước.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khuyến cáo học sinh tuyệt đối không tự ý đi bơi tại sông, hồ, ao, suối khi không có người lớn đi cùng hoặc tại các khu vực không bảo đảm an toàn; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong dịp nghỉ hè. Nhà trường và phụ huynh cũng được đề nghị tăng cường phối hợp quản lý, giám sát, đồng thời chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm.

Lực lượng công an hướng dẫn các em học sinh mặc áo phao đúng cách khi không biết bơi và tham gia hoạt động vui chơi, du lịch trong dịp hè.

Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu, hỏi đáp và thực hành kỹ năng xử lý tình huống thực tế, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh.

Đại diện nhà trường và học sinh ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trước và trong dịp hè.

Thông qua chương trình, các em học sinh không chỉ được nâng cao hiểu biết pháp luật mà còn được trang bị thêm kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa hè năm 2026.

Kim Liên