Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 21/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số trường THPT khu vực Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Trường THPT Võ Miếu, xã Võ Miếu; Trường THPT Hương Cần, xã Hương Cần và Trường THPT Minh Đài, xã Minh Đài.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho hai kỳ thi đang được các đơn vị triển khai tích cực. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ tổ chức thi được đảm bảo. Phòng thi, phòng chứa đề, tủ đựng đề, phòng thi dự phòng được chuẩn bị đầy đủ và thiết kế theo đúng quy định. Chính quyền địa phương, các nhà trường và các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ trong xây dựng các phương án đảm bảo điện nước, an ninh an toàn, y tế, tiếp sức mùa thi.

Đặc biệt, các nhà trường chú trọng rà soát, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa trong trường hợp xảy ra bão lũ, thiên tai; vận động các hộ dân cho học sinh ở nhờ, huy động phụ huynh hỗ trợ đưa đón, động viên các em trong thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực ngầm tràn, điểm nguy hiểm trên địa bàn.

Chia sẻ với khó khăn của các nhà trường ở địa bàn vùng sâu vùng xa, có tỷ lệ học sinh DTTS cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của các nhà trường và địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức hai kỳ thi; đặc biệt là việc xây dựng các phương án hỗ trợ để không học sinh nào phải bỏ thi vì lý do khách quan.

Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù đây là những kỳ thi được tổ chức thường niên, quy mô thí sinh tại các trường không lớn, song năm nay có nhiều điểm mới, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vì vậy các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan.

Các nhà trường và địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng đối với các tình huống phát sinh như mất điện, thời tiết cực đoan; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các điểm thi; hỗ trợ thí sinh và cán bộ coi thi di chuyển an toàn. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, quán triệt cho học sinh và phụ huynh về quy chế thi, hậu quả của hành vi phát tán đề thi, cũng như các biện pháp phòng chống gian lận thi cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các nhà trường cần có giải pháp hiệu quả trong giai đoạn nước rút nhằm nâng cao chất lượng ôn tập, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã tặng quà, động viên cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Minh Đài.

Thanh Hằng