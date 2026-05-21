Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng

Chiều 21/5, Đảng ủy xã Vĩnh Thành tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Quang Phục, Chi bộ Bàng Nuôi. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Quang Phục, Chi bộ Bàng Nuôi.

Đảng viên Nguyễn Quang Phục, sinh ngày 15/5/1931, kết nạp Đảng ngày 28/4/1958. Trải qua các vị trí công tác, đồng chí Nguyễn Quang Phục đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương kháng chiến Hạng 3, Huân chương chống Mỹ hạng 2, Huân chương chiến sĩ vẻ vang Hạng 2, Hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Quang Phục, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của đảng viên Nguyễn Quang Phục trong suốt quá trình rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến cá nhân và gia đình đồng chí Nguyễn Quang Phục mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Vĩnh Thành.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Vĩnh Thành, Chi bộ Bàng Nuôi tiếp tục quan tâm, chăm sóc sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên.

Thúy Hường