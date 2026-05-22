Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ các dự án vùng chuyển dân sông Đà

Ngày 22/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án là 349,758 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 339,822 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 9,936 tỷ đồng. Đến ngày 20/5/2026, mới giải ngân được 14,956 tỷ đồng, đạt 4,3% kế hoạch.

Trong số các dự án triển khai, tuyến đường liên xã từ xóm Thung (xã Mường Hoa) đi xóm Dài (xã Thung Nai) có tổng mức đầu tư 86,347 tỷ đồng với chiều dài 6,43 km, hiện đạt khoảng 62,8% khối lượng thi công. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã bàn giao khoảng 90% diện tích. UBND xã Thung Nai đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 8 tỷ đồng và tổ chức chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án đường trục xã Phú Cường (nay là xã Mường Bi) - Gò Lào (xã Tân Mai) có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, chiều dài 14,5 km, hiện đạt khoảng 33,48% giá trị hợp đồng. Mặt bằng mới bàn giao được 8/14 km, nhiều vị trí còn xen kẹp khiến máy móc không thể tiếp cận thi công. Công tác GPMB tại các xã Tân Mai, Mường Bi vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, hành lang giao thông, xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và tranh chấp quyền sử dụng đất.

Đối với dự án nâng cấp tuyến đường liên xã Vầy Nưa (nay là xã Đà Bắc) - Tiền Phong, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, chiều dài 24,787 km, hiện đạt khoảng 36,18% khối lượng hợp đồng. Dự án đã giải ngân 5,196 tỷ đồng, đạt 3,8% kế hoạch vốn năm 2026. Công tác GPMB đạt gần 93%, song nhiều vị trí vẫn bị xen kẹp, người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Một số hộ dân yêu cầu mức bồi thường cao hơn quy định, thậm chí tái lấn chiếm mặt bằng đã giải phóng.

Một số dự án khác cơ bản hoàn thành như tuyến đường trung tâm xã Đồng Chum (nay là xã Tân Pheo) đi xã Mường Chiềng (nay là xã Đức Nhàn) đạt khoảng 95% khối lượng; tuyến đường xóm Nà Bó - xóm Cải, xã Tân Mai đạt 98%; dự án đường 433 đi xóm Đầm Phế (xã Đức Nhàn) đạt 98%; nâng cấp đường liên xã Nánh Nghê (nay là xã Đức Nhàn) đạt khoảng 99% khối lượng hợp đồng. Tuy nhiên, các dự án vẫn còn khó khăn về vốn, xử lý sạt lở và hoàn thiện thủ tục GPMB bổ sung.

Đánh giá chung cho thấy, tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 218/TB-UBND ngày 7/4/2026. Một số đơn vị thi công chưa tập trung nhân lực, máy móc, để xảy ra tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng không thi công kịp thời, gây tái lấn chiếm. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên công trường còn hạn chế, ảnh hưởng đến đời sống người dân và công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo phụ trách từng dự án; thường xuyên rà soát tiến độ, xử lý kịp thời các tồn tại, phát sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công; tập trung triển khai ngay tại những vị trí đã có mặt bằng; bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các sở, ngành liên quan nhằm sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để các dự án hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026.

Mạnh Hùng