Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến về phát triển đô thị và nhà ở xã hội

Sáng 22/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng, Sở Tài chính báo cáo một số nội dung về phát triển đô thị, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng, Dự án khu nhà ở xã hội Phúc Yên (phường Phúc Yên) có diện tích trên 7,9 ha, dự kiến khoảng 1.580 căn hộ, trong đó 1.244 căn nhà ở xã hội và 336 căn chung cư thương mại. Dự án gồm 2 công trình nhà ở xã hội cao tầng, 1 công trình nhà ở thương mại cao tầng cùng các công trình y tế, giáo dục và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh đồng bộ; quy mô dân số khoảng 4.740 người. Dự kiến thời gian khởi công vào quý IV/ 2026, thời gian hoàn thành quý IV/2031.

Dự án Khu nhà ở xã hội Phúc Yên nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; đồng thời góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo thẩm định Dự án khu nhà ở xã hội Phúc Yên.

Thống nhất với chủ trương đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội Phúc Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, đây là dự án có vị trí rất đắc địa tại phường Phúc Yên; sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, bảo đảm kết nối hạ tầng trong và ngoài dự án; quan tâm xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông kết nối; trạm kỹ thuật, xử lý nước thải; bãi để xe, diện tích đất cây xanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng thẩm định, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo chủ trương đầu tư dự án.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo thẩm định Dự án khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Tất Thành.

Theo báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, Dự án khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Tất Thành (phường Vân Phú) có diện tích gần 50 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 7.316 người. Dự án bao gồm 1.267 căn nhà ở (496 căn nhà ở thương mại và 771 căn nhà ở xã hội); dự án dự kiến hoàn thành năm 2030.

Dự án phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị, phát triển nhà ở, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực Vân Phú; góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường Nguyễn Tất Thành, bổ sung quỹ nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ, công cộng phục vụ dân cư.

Cho ý kiến về dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị đơn vị lập Dự án khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Tất Thành cần ưu tiên quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Nhất trí chủ trương đầu tư dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Tài chính đơn vị thẩm định tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện báo cáo chủ trương đầu tư.

Lưu Trường