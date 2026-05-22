Chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ ba: Tháo gỡ nút thắt mặt bằng cho các cụm công nghiệp

Sáng 22/5, UBND tỉnh tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ ba nhằm lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì chương trình. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ ba.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao đổi, lắng nghe đại diện Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Phú Hộ (quy mô 75ha tại thị xã Phú Thọ cũ) và CCN Quảng Yên (quy mô 69,4ha tại huyện Thanh Ba cũ).

Báo cáo cụ thể về tiến độ và những “điểm nghẽn” cốt lõi của 2 dự án trên, đại diện nhà đầu tư cho biết: Đối với CCN Phú Hộ (được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 1/2024), đến nay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) mới đạt 30,6/75 ha (khoảng 40%); diện tích giao đất, thuê đất đợt 1 đạt khoảng 10,4ha. Nguyên nhân chậm trễ do hồ sơ quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ có sự sai khác; nhiều thửa đất khó xác minh nguồn gốc, chưa được cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án đền bù và tiến độ xây dựng khu tái định cư còn chậm.

Doanh nghiệp kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm vướng mắc GPMB, đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư và thực hiện thủ tục giao đất đợt 2 (đối với phần diện tích 30,6ha đã đền bù) để có thể triển khai thi công.

Đại diện Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt trao đổi tại chương trình.

Đối với CCN Quảng Yên, dù đã hoàn thành thiết kế cơ sở, rà phá bom mìn và di chuyển được 16/39 ngôi mộ, song dự án cũng đang vướng ở công tác GPMB. UBND xã Quảng Yên hiện chưa thu xếp được nguồn vốn và phương án bố trí vốn để thực hiện dự án tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Yên báo cáo về công tác đền bù, GPMB triển khai dự án trên địa bàn.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, làm rõ của các địa phương, tham mưu của các sở, ngành, phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí khẳng định, tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các dự án CCN Quảng Yên và CCN Phú Hộ theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp. Đây là những dự án quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư thứ cấp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ: Mặc dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ nhiều năm trước nhưng đến nay các dự án vẫn chậm triển khai, chưa thể khởi công. Điều này ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng đất, môi trường đầu tư và mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

“Không có mặt bằng sạch thì không thể xây dựng hạ tầng kỹ thuật; không có hạ tầng thì không thể thu hút nhà đầu tư thứ cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi tại chương trình.

Để khắc phục tình trạng này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan và nhà đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, thay đổi tư duy và phương thức triển khai; xác định rõ lộ trình, tiến độ từng phần việc với quyết tâm cao nhất.

Đối với CCN Phú Hộ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Phong Châu phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB; hoàn thành bàn giao đất đợt 2 trong tháng 7/2026. Đồng thời, khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư, bảo đảm hoàn thành dứt điểm trong tháng 12/2026.

Đồng chí lưu ý, tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn vốn tái định cư từ đầu năm 2026, do đó địa phương phải quyết liệt hành động, không để chậm trễ. Về phía doanh nghiệp, cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để khởi công dự án ngay trong tháng 8/2026 trên phần diện tích đã được bàn giao.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự chương trình.

Đối với CCN Quảng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư chủ động phối hợp với xã Quảng Yên và các sở, ngành để hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ bồi thường. Phấn đấu hoàn thành dự án tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 12/2026 để khởi công dự án vào tháng 3/2027. Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các khó khăn phát sinh.

Liên quan đến công tác hạ cốt nền, cân bằng đào đắp đất trong khu vực dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật. Việc điều chỉnh cao độ nền phải được đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với tổng thể khu vực, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường xung quanh. Nhà đầu tư chỉ được triển khai khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, thiết kế xây dựng.

Trong Chương trình Cà phê doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về định hướng thu hút đầu tư vào các CCN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành bám sát định hướng phát triển công nghiệp xanh, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường. Riêng với CCN Phú Hộ, do nằm gần khu vực dân cư đông đúc, tuyệt đối không thu hút các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm; giao các cơ quan chuyên môn thẩm định, kiểm soát chặt chẽ danh mục ngành nghề đăng ký đầu tư ngay từ đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tái khẳng định tinh thần nhất quán của lãnh đạo tỉnh: Luôn đồng hành, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, có quyết tâm. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, chung tay xây dựng môi trường đầu tư Phú Thọ thông thoáng, minh bạch và phát triển bền vững.

Đinh Vũ