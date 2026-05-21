Giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Tân Sơn, Minh Đài, Võ Miếu

Chiều 21/5, Đoàn giám sát số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Tân Sơn, Minh Đài và Võ Miếu về một số nội dung giám sát chuyên đề theo Quyết định số 339 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy 3 xã đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nghị quyết quan trọng, mang tính “trụ cột” của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57.

Thời gian qua, các xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, xã Tân Sơn đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 97,42%. Xã Minh Đài có cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp; tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 41,43%, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt 58,57%; xếp thứ 31/148 xã, phường về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công. Xã Võ Miếu có tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 7,6%, năm 2026 phấn đấu đạt trên 8,6%.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết; việc vận hành bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính; phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Tân Sơn, Minh Đài và Võ Miếu trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; vận hành bộ máy sau sáp nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết bảo đảm thực chất, phù hợp với tình hình địa phương, tránh rập khuôn, máy móc. Đồng thời, xác định rõ các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội.

Các địa phương cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành của hệ thống chính trị cũng như trong phát triển các mô hình kinh tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc nhằm giúp các xã vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gia Thái - Ngọc Anh