Thông qua dự thảo báo cáo giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Bình Nguyên, Bình Tuyền, Xuân Lãng

Sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy các phòng chức năng ở cấp xã; tiếp tục sáp nhập thôn, tổ dân phố

Chiều 22/5, tại Đảng ủy xã Bình Nguyên, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Bình Nguyên, Bình Tuyền, Xuân Lãng. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 2 chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng và kế hoạch đề ra.

Các địa phương đều ban hành kế hoạch, chương trình hành động, lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu từng phòng, ban, đơn vị.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; hoạt động của bộ máy chính quyền 2 cấp ổn định, bảo đảm tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm 2025 và các tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của 3 xã tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, với công nghiệp - xây dựng, dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Qúy I/2026, tổng thu ngân sách của xã Bình Nguyên đạt trên 50,1 tỷ đồng/128,8 tỷ đồng chỉ tiêu giao; xã Bình Tuyền đạt 133,8 tỷ đồng, đạt 54% dự toán năm 2026; xã Xuân Lãng đạt trên 195,5 tỷ đồng, đạt 75,3% dự toán năm...

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, các xã đã đa dạng hình thức tuyên truyền, triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên mọi lĩnh vực, đời sống xã hội. Hiện nay, xã Bình Nguyên đã hoàn thành 5/69 nhiệm vụ chuyển đổi số; xã Bình Tuyền hoàn thành 4/19 nhiệm vụ; xã Xuân Lãng hoàn thành 7/19 nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, thành viên đoàn giám sát đề nghị các địa phương rà soát, xác định rõ hơn các đột phá trong phát triển kinh tế. Đánh giá sâu hơn kết quả bước đầu triển khai các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; chủ động rà soát, xử lý các dự án không hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn mới...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao kết quả 3 xã đạt được sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, các xã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, triển khai các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá chất lượng cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục quan tâm phát triển các dự án đô thị, dự án nhà ở xã hội và lựa chọn thứ tự các dự án ưu tiên triển khai. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Chủ động rà soát, có biện pháp xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng, các vi phạm liên quan đến đất đai. Đồng thời, quyết liệt hơn trong cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm, muộn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và cộng đồng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của 3 xã, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đối với hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, tỉnh sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy các phòng chức năng ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục sáp nhập thôn, tổ dân phố và luân chuyển, biệt phái cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho bộ máy chính quyền cơ sở.

