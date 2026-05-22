Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận trong tình hình mới

Sáng 22/5, tại xã Tam Đảo, Ban Chủ nhiệm Đề án nghiên cứu khoa học B-BD.25-1 thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính và Quản trị công, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tham luận tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh cho rằng, công tác đào tạo cán bộ hiện nay còn nặng lý luận, thiếu kỹ năng thực tiễn và chưa sát đặc thù từng vùng, miền. Đồng chí đề nghị tăng cường các chương trình bồi dưỡng cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI và kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng. Đồng thời, việc đào tạo cần gắn với vị trí việc làm, thực tiễn cơ sở và lấy hiệu quả công việc làm thước đo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Đồng chí Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội thảo.

Các ý kiến phát biểu, tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ những yêu cầu, khó khăn và thách thức trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực tham mưu chiến lược, dự báo và định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và mạng xã hội trong công tác tuyên giáo, dân vận; đổi mới đào tạo theo vị trí việc làm, gắn với thực tiễn cơ sở và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện cả về tư duy, phương thức và nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đào tạo cán bộ cần chuyển mạnh theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở; xây dựng khung năng lực mới cho đội ngũ cán bộ sau hợp nhất, bảo đảm không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn có tư duy đổi mới, năng lực số, kỹ năng tham mưu chiến lược và xử lý tình huống phát sinh từ cơ sở.

Cùng với đó, cần đổi mới quy trình đào tạo theo vị trí việc làm, tăng cường đào tạo thực chiến, đào tạo qua tình huống, qua thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và xây dựng “ngân hàng dữ liệu tình huống thực tiễn” phục vụ nghiên cứu, dự báo, định hướng dư luận xã hội và bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ toàn ngành.

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu và địa phương nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận trong tình hình mới.

Nguyễn Toàn