Đồng thuận đưa nghị quyết vào cuộc sống

Về xã Đại Đồng, đi trên những tuyến đường liên thôn được bê tông hóa khang trang, những cánh đồng xanh trải dài, các khu dân cư ngày càng đổi mới hay không khí sản xuất sôi động tại các doanh nghiệp, có thể cảm nhận rõ sự chuyển mình từ những nghị quyết sát thực tiễn, hợp lòng dân ở nơi đây. Không còn là những mục tiêu khô cứng trên giấy, các nghị quyết của Đảng bộ xã đã từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Gần dân để tạo đồng thuận

Xác định muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Đại Đồng đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Từ các buổi sinh hoạt chi bộ, họp xóm đến hệ thống truyền thanh cơ sở, nội dung nghị quyết đều được cụ thể hóa bằng những phần việc gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Đảng ủy xã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng địa bàn, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Những chủ trương liên quan đến xây dựng hạ tầng, chỉnh trang nông thôn hay phát triển sản xuất đều được công khai để người dân tham gia bàn bạc, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng cho biết: “Nguyên tắc xuyên suốt được cấp ủy xác định đó là tạo sự đồng thuận trong Nhân dân là yếu tố then chốt để biến nghị quyết thành sức mạnh hành động. Trong đó, công tác dân vận đóng vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Khi dân hiểu rõ mục tiêu, dân tin thấy được lợi ích thiết thực, dân đồng lòng ủng hộ và tự giác tham gia thực hiện, mọi chủ trương, chính sách sẽ có điều kiện thuận lợi để triển khai và đạt hiệu quả. Đó là yếu tố quan trọng để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống”.

Nhờ cách làm dân chủ, công khai, nhiều công trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Chỉ tính riêng Dự án hồ chức nước Cánh Tạng, hạng mục đường ống nước đi qua 14 xóm trên địa bàn xã, dự án đã cắm mốc diện tích phạm vi ảnh hưởng đã kiểm đếm đất và tài sản trên đất và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định để đền bù giải phóng mặt bằng, đã chi trả, đền bù giải phóng mặt bằng được 75 hộ gia đình, cá nhân. Hay Dự án Công ty may Hồ Gươm tại xóm Hổ 1, đến nay đã có 34/39 hộ giải phòng mặt bằng bàn giao đất cho dự án...

Đột phá từ cải cách hành chính

Một trong hai nhiệm vụ đột phá được Đảng bộ xã Đại Đồng xác định trong nhiệm kỳ này là đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai hoá, minh bạch hoá các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Trung tâm phục vụ hành chính công xã được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức được quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, hạn chế tối đa tình trạng gây phiền hà cho người dân. Hiện có 420 thủ tục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.200 hồ sơ các loại, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%; nhiều thủ tục được thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, người dân giảm chi phí và công sức đi lại.

Người dân đến giao dịch hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đại Đồng.

Chị Bùi Thị Nga, người dân xóm Khi cho biết: “Trước đây làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, nay cán bộ hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh nên người dân rất đồng tình”.

Không chỉ cải tiến quy trình làm việc, xã còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Thu hút đầu tư tạo động lực phát triển

Cùng với cải cách hành chính, xã Đại Đồng tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá thứ hai là cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vào địa bàn. Hiện nay, xã đang thu hút 10 dự án đầu tư. Trong đó, Dự án Cụm công nghiệp Đầm Đuống có diện tích quy hoạch 73,65ha tại các xóm Cai, Song Khảnh, xóm Đa đã hoàn thiện hồ sơ và đang chờ tỉnh ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp.

Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, lãnh đạo xã thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với các hộ sản xuất, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đồng thời vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế.

Đến nay, trên địa bàn xã có 16 doanh nghiệp và 7 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với các lĩnh vực linh kiện điện tử, đồ chơi, gỗ nén, gạch đã đi vào sản xuất ổn định, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của xã tạo việc làm cho trên 3.500 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 6-10 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên trên 63 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 9,4%.

Công ty Thiên Diệu chuyên sản xuất giày các loại tạo việc làm cho 1000 lao động địa phương

Theo đồng chí Trần Công Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, để thu hút đầu tư hiệu quả, địa phương luôn xác định phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và ổn định. Khi doanh nghiệp phát triển, người dân có việc làm, đời sống được nâng cao thì nghị quyết mới thực sự phát huy hiệu quả.

Từ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nghị quyết của Đảng bộ xã Đại Đồng đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Quan trọng hơn, quá trình triển khai nghị quyết đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Khi “ý Đảng hợp lòng dân”, mỗi nghị quyết không chỉ là định hướng phát triển mà còn trở thành động lực để Nhân dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đinh Thắng