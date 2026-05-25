Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn đọng

Chiều 25/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Việc xử lý dứt điểm các dự án này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí, giải phóng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại cuộc họp, qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 149 dự án tồn đọng. Để kịp thời xử lý, ngày 13/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp rà soát, tham mưu phương án giải quyết cụ thể; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kết quả định kỳ hoặc đột xuất để UBND tỉnh kịp thời xem xét, chỉ đạo.

Căn cứ Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất các tiêu chí, nguyên tắc, trình tự xử lý. Đồng thời, hội nghị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành chủ trì giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án hoặc nhóm dự án đặc thù.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống lãng phí, khơi thông các nguồn lực bị ách tắc, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, các cấp, các ngành cần bám sát, quyết tâm thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung rà soát, phân loại kỹ lưỡng, khoa học đối với từng dự án; trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý tối ưu, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng trình tự, thủ tục. Đồng thời, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thẩm định và tiến độ hoàn thành cụ thể đối với từng nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục tiến hành thanh tra đối với các dự án chưa có kết luận thanh tra; kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm các chủ đầu tư cố tình chậm triển khai dự án. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc vướng mắc liên quan đến pháp luật chuyên ngành, giao Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp, làm việc với Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án tháo gỡ dứt điểm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các cơ quan chức năng trong quá trình rà soát phải thận trọng, chặt chẽ, tuyệt đối không để bỏ sót các dự án thuộc diện cần tháo gỡ nhưng chưa được tổng hợp, tham mưu xử lý; nhất là các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án hoặc có tính chất, tình huống pháp lý tương tự.

UBND tỉnh sẽ duy trì cơ chế nghe báo cáo tiến độ thường xuyên, thống nhất phương án giải quyết cụ thể đối với từng dự án để kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đinh Vũ