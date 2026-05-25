Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì kỳ tiếp công dân tháng 5

Ngày 25/5, tại Trụ sở Tiếp công dân số 1 (phường Việt Trì), đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì kỳ tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân.

Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan. Buổi tiếp công dân được kết nối trực tuyến đến Trụ sở Tiếp công dân số 2 (phường Vĩnh Phúc), Trụ sở Tiếp công dân số 3 (phường Hòa Bình) và các điểm cầu xã, phường có liên quan.

Báo cáo tại buổi tiếp công dân, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Từ ngày 16/4 đến 15/5/2026, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý 137 đơn, thư (giảm 43 đơn, tương đương 24% so với tháng 4/2026).

Phần lớn đơn, thư của công dân tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng; phản ánh về cán bộ, đảng viên; công tác giải quyết đơn, thư; hoạt động của các cơ quan tố tụng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý xong 101 đơn; hiện đang tiếp tục thẩm định, tham mưu xử lý 36 đơn còn lại.

Đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo về các trường hợp đăng ký tiếp công dân trong tháng 5/2026.

Về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo qua các kỳ tiếp dân trước đó: Tính đến hết tháng 6/2025, tổng số vụ việc (thuộc địa bàn 3 tỉnh cũ trước sáp nhập) đã được Bí thư Tỉnh ủy tiếp, cho ý kiến chỉ đạo nhưng chưa giải quyết dứt điểm là 15 vụ việc. Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, đến nay các cơ quan, đơn vị chức năng đã giải quyết dứt điểm được 3/15 vụ việc.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết vụ việc tại buổi tiếp công dân.

Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 13/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”, qua rà soát phân loại đơn đăng ký, trong kỳ này có 3 trường hợp công dân đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy. Tuy nhiên, qua đối chiếu điều kiện, có 2/3 trường hợp không đủ điều kiện tiếp do đã được Bí thư Tỉnh ủy tiếp trước đó hoặc đang được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, xem xét giải quyết theo quy định.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trực tiếp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đơn đề nghị của ông Phùng Đức Hòa (sinh năm 1955, trú tại phường Thanh Miếu). Nội dung đơn khiếu nại của ông Hòa xuất phát từ vụ việc tranh chấp đất đai kéo dài giữa hộ gia đình ông với hộ ông Bùi Nhật Chính cùng trú tại phường Thanh Miếu.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết vụ việc tại buổi tiếp công dân.

Sau khi lắng nghe tâm tư, phản ánh của công dân Phùng Đức Hòa cũng như báo cáo, đề xuất phương án xử lý từ lãnh đạo các sở, ngành và địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã chia sẻ, giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan đến bản chất vụ việc cho công dân hiểu.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thành lập ngay Tổ công tác liên ngành gồm các sở, ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra thực địa, rà soát toàn bộ hồ sơ đất đai qua các thời kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Mọi kiến nghị, khiếu nại của công dân phải được rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, xem xét cụ thể từng mốc thời gian và quá trình xử lý nhằm bảo đảm việc tham mưu, giải quyết đúng quy định, khách quan, thấu tình đạt lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân”.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và giải thích cặn kẽ để công dân nắm rõ, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Đinh Vũ