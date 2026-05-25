Thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nật Sơn và Hợp Kim

Ngày 25/5, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn giám sát số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nật Sơn và Hợp Kim. Cùng dự hội nghị có các thành viên trong đoàn.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Nật Sơn và Hợp Kim đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trọng tâm của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Trong triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy bước đầu vận hành hiệu lực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp; giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đáp ứng tiến độ. Việc tiếp nhận, bàn giao tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện kịp thời, đầy đủ; các trụ sở, tài sản công được bố trí, sử dụng đúng mục đích.

Đảng ủy hai xã cũng quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số. Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện; các dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo được ban hành; nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số.

Đối với xã Nật Sơn, trên 93,3% đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết; 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên Cổng dịch vụ công. Trong quý I, tổng giá trị sản xuất ước đạt 267 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hình thành một số sản phẩm OCOP và đang phối hợp triển khai các dự án động lực như Cụm công nghiệp Đú Sáng, Công viên nghĩa trang Lạc Hồng. Xã cũng đã bố trí khoảng 2,7 tỷ đồng để thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, dự kiến triển khai trong quý II.

Đối với xã Hợp Kim, trên 95,9% đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết; 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên Cổng dịch vụ công, bảo đảm số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng số cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra; phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tới 100% thôn, xóm.

Tại hội nghị, thành viên Đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã tiếp tục rà soát, bổ sung vào báo cáo sát thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát số 12 Quách Thế Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc chấp hành quyết định giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã. Đồng chí khẳng định dự thảo báo cáo đã đánh giá sát thực tế, chỉ rõ các ưu điểm cũng như thẳng thắn chỉ rõ các tồn tại, hạn chế của địa phương.

Chia sẻ với những khó khăn của cơ sở, đồng chí Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh địa phương đang phải hoạt động trong bối cảnh chịu nhiều áp lực: Địa bàn mới được mở rộng, đội ngũ con người mới, nhân sự ở cả cấp tỉnh và cấp xã liên tục thay đổi. Bên cạnh đó, số lượng các văn bản, thể chế, “trụ cột” ban hành từ Trung ương dồn dập trong thời gian ngắn, có những điểm chưa đồng bộ đã gây áp lực không nhỏ cho đội ngũ thực hiện tại cơ sở. Đồng chí đề nghị tổ tổng hợp và các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật và bổ sung đầy đủ các số liệu mới nhất vào văn bản dự thảo.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã tập trung triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào thực tiễn địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng giám sát thường xuyên nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục ổn định, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp dưới; kịp thời ban hành các văn bản quản lý phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của địa phương. Cùng với đó, các địa phương cần kiên trì thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm; giữ vững quyết tâm, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình quản lý, đánh giá cán bộ đã triển khai hiệu quả để vận dụng phù hợp vào thực tiễn.

Đồng chí cũng yêu cầu tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức hai con số.

Về công tác chuyển đổi số, đồng chí đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực cho hai yếu tố then chốt là phát triển hạ tầng số và xây dựng hệ thống dữ liệu số, cơ sở dữ liệu số nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hồng Duyên