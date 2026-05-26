Dập tắt đám cháy tại Công ty Hàn Việt Colorcom, Khu công nghiệp Thụy Vân

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07), chiều nay 26/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo xảy ra cháy tại Công ty Hàn Việt Colorcom (lô số 4, Khu công nghiệp Thuỵ Vân, phường Nông Trang). Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm từ nhựa.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng PC07 đã lập tức điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các khu vực Đền Hùng, Tam Nông, Lập Thạch đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ, chính quyền địa phương dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh triển khai đội hình dập lửa vụ cháy tại Công ty Hàn Việt Colorcom.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao, kết hợp cùng sức nóng tỏa ra từ vụ cháy khiến các lực lượng tham gia chữa cháy gặp nhiều khó khăn, vất vả. Song với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, lực lượng đã nhanh chóng khoanh vùng chống cháy lan, phun nước làm mát và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Nhờ đó, đám cháy đã được dập tắt, đảm bảo an toàn cho công nhân và giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Các chiến sĩ Công an vượt khó khăn, nắng nóng nỗ lực dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

