Phát huy giá trị lịch sử sự kiện Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm trong giai đoạn hiện nay

Sáng 5/6, Đảng ủy xã Đoan Hùng phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm trong giai đoạn hiện nay”.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, lãnh đạo xã Đoan Hùng; các nhân chứng lịch sử cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm (20/3/1961 - 20/3/2026).

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhân chứng lịch sử. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 30 tham luận khoa học chất lượng, tập trung làm rõ giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn từ sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm.

Đồng chí Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham luận tại Hội thảo với nội dung “Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh: Nhìn từ kinh nghiệm xây dựng Hợp tác xã Đồng Tâm”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử, ý nghĩa chính trị và những giá trị lý luận, thực tiễn từ chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Hợp tác xã Đồng Tâm năm 1961. Nhiều tham luận khẳng định lời căn dặn của Bác về tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, liêm khiết và quản lý hợp tác xã hiệu quả vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể hiện nay.

Ông Ngô Xuân Yên, sinh năm 1941 - nhân chứng lịch sử trình bày tham luận tại hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo triết lý “Đồng Tâm” vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch về nguồn và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội thảo là dịp để ôn lại sự kiện lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Đoan Hùng, góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Đồng Tâm cho xã Đoan Hùng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng quà, thăm hỏi các nhân chứng lịch sử.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã tặng quà, thăm hỏi các nhân chứng lịch sử từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến Người về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm năm 1961.

Tạ Thanh