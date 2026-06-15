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Phú Thọ: Thủ khoa môn chung thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đạt 28,75 điểm

Ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố thủ khoa môn chung của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 với tổng 28,75 điểm.

Phú Thọ: Thủ khoa môn chung thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đạt 28,75 điểm

Em Nguyễn Hồng Quân, học sinh lớp 9E, Trường THCS Vĩnh Tường là thủ khoa môn chung thi vào lớp 10 THPT năm học 2026- 2027.

Theo đó, thủ khoa môn chung vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là các em: Nguyễn Hồng Quân, học sinh Trường THCS Vĩnh Tường (xã Vĩnh Tường) dự thi vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Tiếng Anh, 9,5 điểm môn Toán; Lê Văn Minh, học sinh Trường THCS Phúc Yên (phường Phúc Yên), đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Em Lê Văn Minh đạt 9 điểm Ngữ văn, 10 điểm Tiếng Anh, 9,75 điểm Toán.

Phú Thọ: Thủ khoa môn chung thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đạt 28,75 điểm

Em Lê Văn Minh, học sinh lớp 9A 1, Trường THCS Phúc Yên.

Ở hệ không chuyên, em Vũ Thị Như Quỳnh, học sinh Trường THCS Nam Viêm (phường Phúc Yên), đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Xuân Hòa, đạt 9,25 điểm Ngữ văn, 10 điểm Tiếng Anh và 9,5 điểm Toán.

Phú Thọ: Thủ khoa môn chung thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đạt 28,75 điểm

Em Vũ Thị Như Quỳnh, học sinh Trường THCS Nam Viêm.

Kết quả của các thí sinh cho thấy mặt bằng điểm thi năm nay ở nhóm dẫn đầu khá cao, với nhiều bài thi đạt từ 9 điểm trở lên và xuất hiện nhiều điểm 10 ở môn Tiếng Anh. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh chất lượng dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thi vào lớp 10 THPT THCS Thủ khoa Tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Phúc đạt Tiếng anh Phú thọ Học sinh Đào tạo
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