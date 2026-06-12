Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi

Sáng 12/6, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bước vào ngày thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác tổ chức coi thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho thí sinh.

Các giám thị không chỉ kiểm tra thông tin mà còn nhắc nhở từng thí sinh rà soát kỹ các vật dụng được phép mang theo để tránh vi phạm quy chế.

Toàn tỉnh có 7.296 cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Trong buổi thi không có cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ vi phạm quy chế thi.

Đối với môn thi thứ nhất của bài thi tự chọn, toàn tỉnh có 47.777 lượt thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 47.577 lượt thí sinh tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 99,58%; có 200 lượt thí sinh vắng thi. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ở môn thi thứ hai, toàn tỉnh có 47.475 lượt thí sinh đăng ký dự thi, đã có 47.309 lượt thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,65%; có 166 lượt thí sinh vắng thi. Trong buổi thi, ghi nhận 1 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi khi làm bài môn Địa lý tại điểm thi THPT Thanh Ba.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác tổ chức coi thi tại các điểm thi được triển khai đúng quy định, các khâu của kỳ thi được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện lực, y tế và các điều kiện phục vụ kỳ thi được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi.

Thuý Hường