Chúc mừng và trao thưởng cho Công an tỉnh Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 12/6, tại Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đến chúc mừng, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng lẵng hoa chúc mừng thành tích của tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu dự chương trình.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với tinh thần chủ động, quyết liệt, mưu trí, sáng tạo và trách nhiệm, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, nổi bật là việc nhanh chóng triệt phá 3 vụ án lớn: Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao, âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Việt Nam; khởi tố vụ án hình sự đầu tiên trên cả nước về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính; triệt phá đồng loạt 3 nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Việc triệt phá thành công các chuyên án lớn không chỉ góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tội phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Khẳng định những thành tích đạt được là minh chứng rõ nét cho truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, ý chí chiến đấu và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Cùng với đó, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, khám phá các chuyên án.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đọc thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao thưởng cho 11 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, khám phá các chuyên án.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã có thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự nỗ lực, quyết tâm cao trong việc điều tra, khám phá thành công các chuyên án đặc biệt phức tạp, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lê Hoàng