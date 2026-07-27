Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công tại xã Hy Cương

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Cung và thương binh Đào Trọng Đính tại xã Hy Cương. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Cung.

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Cung (sinh năm 1920, trú tại thôn Đông Thịnh). Mẹ Cung có 8 người con, trong đó có 2 người con trai đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là: Liệt sĩ Triệu Văn Liễu, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị (hiện chưa tìm thấy hài cốt) và Liệt sĩ Triệu Văn Mận, hy sinh năm 1974 tại mặt trận Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam).

Thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4 Đào Trọng Đính (sinh năm 1944, trú tại thôn Phú Thị) đã từng chiến đấu tại chiến trường Khăm Muộn (nước bạn Lào) và chiến trường Quảng Trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động trước tinh thần kiên trung, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống của người thương binh “tàn nhưng không phế”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng quà, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Cung.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những hy sinh, mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ và các thương bệnh binh là vô giá. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ mãi mãi khắc ghi và biết ơn vô hạn những đóng góp to lớn ấy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thương binh hạng 1/4 Đào Trọng Đính.

Đồng chí mong muốn Mẹ Đào Thị Cung thương binh Đào Trọng Đính luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đại biểu trao quà tặng thương binh hạng 1/4 Đào Trọng Đính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ luôn coi công tác chăm lo người có công, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trách nhiệm và tình cảm tự thân của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là hành động thiết thực, thể hiện đạo lý trọn nghĩa vẹn tình, quyết tâm xoa dịu phần nào những nỗi đau thương, mất mát của các gia đình liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Hy Cương tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Cung và thương binh Đào Trọng Đính.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Hy Cương nói riêng, các địa phương trong toàn tỉnh nói chung tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Đền ơn đáp nghĩa; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ ưu đãi; thường xuyên rà soát, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, bảo đảm tất cả các gia đình người có công đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân nơi cư trú.

Đinh Vũ