Đại hội đại biểu Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 26/7, Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Đại hội có đại diện Liên đoàn Cờ Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng các đại biểu là những người tâm huyết với phong trào cờ, các huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, câu lạc bộ và hội viên trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Liên đoàn Cờ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Những năm qua, môn cờ ngày càng thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng thường xuyên hoạt động. Phong trào được duy trì tại nhiều xã, phường, trường học, cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

Không chỉ phát triển mạnh về phong trào, môn cờ tại Phú Thọ từng bước khẳng định chất lượng chuyên môn tại các giải đấu trong khu vực và toàn quốc. Các vận động viên cờ Phú Thọ đã giành nhiều thành tích tại các giải đấu lớn. Đáng chú ý, thành tích tại Giải Vô địch Cúp Cờ vua, Cờ vây quốc gia năm 2025 đã được UBND tỉnh ghi nhận, khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân.

Đại diện Liên đoàn Cờ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tham gia Giải Vô địch Cúp Cờ vua, Cờ vây quốc gia năm 2025.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch Cúp Cờ vua, Cờ vây quốc gia năm 2025.

Lãnh đạo Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch Cờ vua miền Bắc năm 2026.

Trước yêu cầu phát triển của phong trào cờ, việc thành lập một tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên ngành được xác định là cần thiết. Ngày 28/1/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ. Sau hơn 4 tháng, Ban Vận động đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp hơn 50 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và câu lạc bộ cờ tham gia, đủ điều kiện thành lập Liên đoàn.

Ngày 28/4/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để những người yêu cờ, các câu lạc bộ, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên trong tỉnh có một tổ chức chung, cùng phối hợp thúc đẩy phong trào cờ phát triển.

Tại Đại hội, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định thành lập Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ. Sự ra đời của Liên đoàn không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của môn thể thao trí tuệ mà còn mở ra cơ hội kết nối, tập hợp và phát huy nguồn lực xã hội cho phong trào cờ.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Ông Lê Văn Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ bày tỏ vinh dự trước sự tin tưởng của Đại hội; đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Liên đoàn ngày càng lớn mạnh.

Liên đoàn xác định tập trung phát triển phong trào cờ trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng; mở rộng hệ thống câu lạc bộ; tổ chức thường niên các giải đấu; nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài và vận động viên.

Đặc biệt, Liên đoàn sẽ phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học xây dựng lực lượng vận động viên trẻ; mở các lớp năng khiếu, tạo nguồn tham gia Hội khỏe Phù Đổng và các giải đấu thành tích cao. Cùng với đó là từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu, tham gia các giải khu vực, toàn quốc và hướng tới đăng cai các giải cờ trẻ khu vực, toàn quốc.

Liên đoàn cũng xác định đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động tập luyện, thi đấu và đào tạo; mở rộng giao lưu, hợp tác, từng bước xây dựng môi trường phát triển bền vững cho các môn cờ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ tán thành 100%.

Thúy Hường