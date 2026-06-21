Học Bác bằng những việc làm thiết thực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo tinh thần trách nhiệm. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch ổn định, an toàn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc quan tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nước sạch, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đảng bộ công ty hiện có 126 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ việc học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm trong công việc hằng ngày, từ việc phục vụ người dân tốt hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn.

Những năm qua, Đảng ủy công ty luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chuyên đề học tập được triển khai nghiêm túc gắn với từng vị trí việc làm, từng nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.

Điểm nổi bật của Đảng bộ công ty là đã gắn việc học và làm theo Bác với những nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp. Học Bác về tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, coi sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hướng tới. Học Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn vị chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, giảm thất thoát nước, tiết kiệm chi phí sản xuất. Học Bác về phong cách làm việc khoa học, dân chủ, tập thể lãnh đạo công ty luôn đề cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý, điều hành.

Từ nhận thức đúng đắn đó, nhiều phong trào thi đua, mô hình thiết thực đã được triển khai sâu rộng trong toàn công ty. Nổi bật là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như giá nguyên liệu đầu vào tăng, nguồn nước có thời điểm ô nhiễm và cạn kiệt, nhu cầu sử dụng nước của các doanh nghiệp biến động, song tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động đã đoàn kết vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng. Doanh thu đạt 260,7 tỷ đồng, bằng 108,8% kế hoạch năm và tăng 17,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước; nộp ngân sách nhà nước 23 tỷ đồng.

Đặc biệt, công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước tới nhiều khu dân cư, khu tái định cư và các địa bàn vùng xa; cải tạo, thay thế nhiều tuyến ống đã xuống cấp; phát triển gần 2.500 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng sử dụng nước lên hơn 51.000. Những con số đó không chỉ phản ánh sự tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực của việc học và làm theo Bác trong phục vụ Nhân dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đọc số đồng hồ nước bằng công nghệ số, quản lý khách hàng bằng phần mềm chuyên dụng, ký hợp đồng điện tử, xây dựng ứng dụng nước sạch, thành lập tổng đài chăm sóc khách hàng, vận hành hệ thống sản xuất bằng công nghệ tự động hóa và giám sát chất lượng nước trực tuyến. Đến nay, 100% khách hàng của công ty đã thanh toán tiền nước qua ngân hàng hoặc các ví điện tử.

Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho việc học tập phong cách làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay vì bằng những khẩu hiệu chung chung, cán bộ, đảng viên trong công ty đã thể hiện tinh thần học Bác thông qua năng suất lao động cao hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn và sự hài lòng ngày càng lớn của khách hàng.

Không chỉ chăm lo phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc còn đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động. 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân của người lao động ước đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, an toàn lao động được thực hiện đầy đủ.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong công ty cũng phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống và an sinh xã hội. Những hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ việc học tập và làm theo Bác trong toàn đơn vị.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, công ty hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Những nghĩa cử đó thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cũng là sự cụ thể hóa tư tưởng nhân văn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ những kết quả đạt được, năm 2025, Đảng bộ công ty được Đảng ủy UBND tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng mà còn là minh chứng cho hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khánh, việc học tập và làm theo Bác tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc không chỉ dừng ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể, thành những công trình, những sáng kiến, những dòng nước sạch đến với người dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Đảng bộ công ty tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang Nam