Cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố hưởng chế độ ra sao?

Bộ Nội vụ cho biết sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố, người dôi dư sẽ được hưởng các chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Đối với những cán bộ tiếp tục công tác, chế độ chính sách mới hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 185.

Liên quan đến vấn đề sáp nhập thôn, tổ dân phố, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Thành cho biết, tiến độ sắp xếp đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Hiện nay 34/34 địa phương đã hoàn thành báo cáo tổng kết. Các địa phương đang tập trung lấy ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân để hoàn thiện đề án và triển khai thực hiện theo quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Thành thông tin tại họp báo

Nói về chế độ chính sách đối với trưởng thôn và người không chuyên trách sau sáp nhập, Phó Vụ Chính quyền địa phương cho biết quá trình sắp xếp lại sẽ có một số lượng người dôi dư, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ của những người không chuyên trách.

Đối với những người dôi dư sẽ được hưởng các chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Đối với những cán bộ tiếp tục công tác, chế độ chính sách mới hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 185 của Chính phủ là quy chế khoán phụ cấp.

Theo đó, chính quyền cấp tỉnh quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nghị định 154 quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ cụ thể. Theo đó, người có dưới 5 năm công tác thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác. Đồng thời, họ còn được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác. Nhóm này cũng được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác. Đối tượng trên cũng được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, nghị định cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

Theo vov.vn