Giá vàng hôm nay (20-6): Rơi thẳng đứng

Giá vàng hôm nay (20-6): Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt giảm sâu, vàng miếng “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.156,7 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Giá vàng miếng DOJI niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm sâu so với sáng qua.

Cụ thể, vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4,8 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4,3 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở ngưỡng 4.156,7 USD/ounce, giảm 53,7 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, khi nhu cầu trú ẩn an toàn ban đầu do bất ổn ở Trung Đông nhường chỗ cho lực bán mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất vào năm 2026 vẫn nằm trong tầm ngắm.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.210,52 USD/ounce vào tối Chủ nhật và nhanh chóng tăng cao hơn khi các nhà giao dịch tiếp tục tính đến rủi ro địa chính trị xung quanh cuộc xung đột Mỹ - Iran và eo biển Hormuz. Đà tăng tiếp tục trong các phiên giao dịch ngày thứ Hai và thứ Ba, với giá vàng duy trì trên mức 4.300 USD khi thị trường hướng sự chú ý đến quyết định của Fed và theo dõi các dấu hiệu tiến triển hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng khu vực.

Giá vàng đã có đợt tăng mạnh nhất vào thứ Tư, khi giá giao ngay đạt ngưỡng cao nhất tuần, ở mức 4.381,83 USD/ounce chỉ vài phút trước khi công bố lãi suất, nhưng đà tăng nhanh chóng đảo chiều sau khi Fed giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3,50% đến 3,75% đồng thời phát tín hiệu rằng có thể sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm. Sự thay đổi chính sách cứng rắn này đã đẩy giá trị đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, làm giảm giá vàng bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát và tình hình Trung Đông.

Đợt bán tháo vàng tăng tốc vào thứ Năm sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, làm giảm giá dầu và làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 4.250 USD/ounce và cuối cùng thiết lập ngưỡng thấp nhất trong tuần ở mức 4.201,14 USD/ounce vào chiều thứ Năm khi thị trường Mỹ đóng cửa trước kỳ nghỉ lễ Juneteenth vào thứ Sáu.

“Không thay đổi (nhưng dễ biến động)”, Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết. “Giọng điệu của cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang và những bình luận của chủ tịch mới Kevin Warsh đã gây sốc cho thị trường, và thị trường sẽ phải thích nghi với sự thay đổi rõ ràng này trong những ngày và tuần tới".

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.

“Tăng lên,” Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết. “Tôi vẫn tin rằng đợt điều chỉnh giảm vừa rồi là quá mức. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc rất nhiều vào thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ và các chi tiết được hoàn thiện trong 60 ngày tới. Nếu chúng ta tiếp tục tiến tới một nền hòa bình bền vững hơn, vàng sẽ được hưởng lợi... bất chấp những gì Chủ tịch Warsh làm tại Cục Dự trữ Liên bang”.

Tuần này, 10 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, và đa số ý kiến trên Phố Wall chuyển sang bi quan khi giá vàng mất đi những khoản tăng trước đó do khả năng tăng lãi suất tái xuất hiện. Chỉ có một chuyên gia, tương đương 10%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi bảy người khác - chiếm tới 70% tổng số - dự đoán giá sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 20%, dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 46 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ quay trở lại quan điểm lạc quan ban đầu bất chấp sự suy yếu của vàng sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. 25 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 54%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 16 người khác, tương đương 35%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Năm nhà đầu tư còn lại, chiếm 11% tổng số, kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2,443 triệu đồng/lượng mua vào và 2,519 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 2,082 triệu đồng/lượng mua vào và 2,116 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,084 triệu đồng/lượng mua vào và 2,129 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 65,05 USD/ounce, giảm 4,46 USD/ounce so với hôm qua.

Theo qdnd